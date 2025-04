Hamilton en Leclerc spelen allebei vals

Winners never cheat en cheaters never win. Of toch wel? Hamilton en Leclerc spelen namelijk allebei vals, zo blijkt.

Uw trouwe verslaggever had eigenlijk verwacht dat Ferrari dit jaar toonaangevend zou zijn in de Formule 1. Vorig jaar zaten ze er immers al goed bij en met nieuwe aanwinst Hamilton binnen de gelederen, zou het met de motivatie van eenieder bij het team wel goed moeten zitten. Helaas voor team rood, lijkt het er niet op dat men dit jaar voor de titel kan gaan.

Dat is dan echter weer goed nieuws voor de onderlinge relatie tussen Leclerc en Hamilton. Als er geen titel te verdelen is tussen twee teamgenoten, is er immers ruimte voor echte echte echte vriendschap. De twee Ferrari-mannen hebben namelijk ook een en ander gemeen naast hard rijden in auto’s. Bijvoorbeeld een voorliefde voor honden, mode en…schaken.

Jawel, in navolging van Andrew Tate, schuiven ook LEC en HAM regelmatig graag even wat schaakstukken over een bord heen. Ook als tegenstanders van elkaar. Dan gaat het er echter heftig aan toe, zo blijkt. Leclerc doet uit de doeken hoe beiden elkaar vonden op een onbewaakt moment in bed:

So we were in bed… playing chess. Not in the same bed, but he was in London. I was in Monaco, and we were playing chess. We had both won four games so far so, had to have a final deciding game.

Hamilton neemt vervolgens over:

The moves that he was making were so good. And I’m like, ‘damnit, what is the next move’. So then I thought well, maybe I’ll go online and find some suggestions of what could be next. And so I found this website and it started showing you… it’ll predict what you should do next. I used it for one move, and then his moves were so good coming back, I just kept using it. And he goes, ‘Wait a second, are we both cheating?'”

Hilariteit alom. Leclerc kopt ‘m vervolgens binnen:

The worst thing is that my bot, the program I was using, was worse than his, so I was cheating and I still lost, and I went to sleep so depressed.

Keiharde valsspelers dus die Ferrari mannen. Laat dat een wijze les zijn voor onze jonge lezers. Als je ooit nog iets wil bereiken in het leven, speel dan vooral vals. Waarvan akte.