Duitse ANWB: EV’s auto’s betrouwbaarder dan ICE’s

The verdict is in. EV’s zijn betrouwbaarder dan ICE’s.

Niets is zo verhit als het debat tussen EV adepten en ICE dino’s. Of nou ja…je hebt ook nog Israël versus Palestina natuurlijk. En woke versus gezond verstand. MAGA versus George Soros. En nog een heleboel verdeeldheid en ellende. Maar goed, hier bij autoblog houden we het natuurlijk altijd bij de auto’s.

Als het gaat om EV’s kunnen we het natuurlijk hebben over actieradius, laadtijden, beleving, Elon Musk, enzovoorts. Maar vandaag gaat het over betrouwbaarheid. Want een van de voordelen van EV’s op papier is dat ze betrouwbaarder zouden kunnen zijn. Een elektromotor heeft immers maar weinig bewegende onderdelen.

Nu hebben we al meerdere keren gezien dat EV’s kneiterduur kunnen zijn als het misgaat. Een nieuw accupakket kost je al snel tienduizenden Ekkermannen. Best wel lastig als je dat buiten garantie moet ophoesten. Maar, meestal komt de eerste eigenaar/leasert dat niet tegen. Hoe zit het dan met de ‘vroege’ betrouwbaarheid.

De ADAC, zeg maar de Duitse ANWB (of andersom) heeft daar nu voor het eerst wat over gezegd. De ‘Gele Engelen’ trekken er jaarlijks tienduizenden keren op uit om gestrande mensen uit de brand te helpen. En ze hebben naar eigen zeggen nu voldoende data verzameld om nuttige vergelijkingen te maken tussen EV’s en ICE’s.

De resultaten zullen je verbazen! Want EV’s zijn beterder. Elektrische auto’s (de oudste 2020) hebben 4,2 pechgevallen per 1.000 auto’s. Voor ICE’s van dezelfde leeftijd is dat 10,4 pechgevallen. Ai, ai, ai, een dikke nederlaag voor ons dino’s dus. In beide gevallen (EV of ICE) is de boosdoener vaak de 12V accu. Het enige waar de ICE het beter doet is qua problemen met de banden. Bij EV’s is dat in 1,3 per 1.000 gevallen de reden voor een gestrande auto. Bij ICE’s 0,9 per 1.000 gevallen.

In totaal trok de ADAC er vorig jaar 3,6 miljoen keer op uit, waarvan 43.678 keer voor een EV. Het grootste deel van de pechgevallen betreft natuurlijk nog altijd een ICE. Ook in Duitsland is het wagenpark gemiddeld meer dan 10 jaar oud inmiddels. Voor het onderzoek heeft de ADAC echter alleen leeftijdsgenoten vergeleken. Niet een gloednieuwe e-tron GT met een Audi 80 1.6 TD. Of dit plaatje constant blijft in de loop der jaren blijft dus nog de vraag. Geloof jij in de superioriteit va de EV? Laat het weten, in de comments!