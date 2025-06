Ongelofelijk: XR gaat A12 blokkeren tijdens NAVO-top

Als ze lef hebben gaan ze voor de limousine van Trump zitten.

Over precies drie weken is het zover: de NAVO-top waar heel Nederland reikhalzend (kuch) naar uitkijkt. Het belooft een complete verkeerschaos te worden. Van 22 tot 27 juni zijn de A5, A44 en N44 afgesloten en op de A4 zijn rijstroken, op- en afritten gesloten. Blijf dus vooral weg uit de Randstad.

Om de verkeerschaos compleet te maken heeft Extinction Rebellion besloten dat dit het uitgelezen moment is om een snelweg te blokkeren. De A12 bij Den Haag is nog open tijdens de NAVO-top, maar daar wil XR verandering in brengen. Ze kondigen voor woensdag 25 juni (de tweede en tevens laatste dag van de top) een blokkade van de A12 aan.

Tegen de regering kunnen ze niet meer demonstreren, want die is zojuist gevallen. Maar dat houdt Extinction Rebellion niet tegen. Ze gaan alsnog demonstreren tegen ‘racisme en fascisme’ van de PVV. Verder maakt ook genocide in Gaza onderdeel uit van hun repertoire, naast het klimaat natuurlijk.

Toevallig is er tijdens de NAVO-top wel een gigantische politiemacht aanwezig rondom Den Haag. Er worden 27.000 agenten ingezet, plus duizenden militairen en Marechaussees. We hopen dat de politie met de NAVO-top een zero tolerance-beleid hanteert en gewoon korte metten maakt met de blokkade van Extinction Rebellion.