A12-demonstranten klagen politie aan omdat ze natgespoten werden

Ze kregen niet eens warmtedekens van de politie, schandalig!

Als je niet natgespoten wil worden met een waterkanon, moet je misschien niet op de A12 gaan zitten. Toch heeft Extinction Rebellion al eerder bezwaar gemaakt tegen waterkanonnen en nu doen natgespoten demonstranten aangifte tegen de politie.

De activisten werden 11 januari onder vuur genomen met een waterkanon toen ze op de A12 bij Den Haag bivakkeerden. Elf van de demonstranten doen nu aangifte tegen de politie vanwege “mishandeling, dwang en schending van de geweldsinstructie”.

De aangifte draait om het feit dat ze natgespoten worden nádat ze gearresteerd waren. Daarom was het volgens hun advocaat “bewuste en nodeloze mishandeling”. Er zijn zelfs enkele A12-zitters onderkoeld zijn geraakt omdat het die dag 6 graden was. Het is dat ze zo goed voorbereid waren, anders waren er nog meer mensen onderkoeld geraakt, aldus XR.

Een van de demonstranten (m/v) doet zijn of haar beklag: “Ik kon niet weg en kreeg langdurig de volle laag van het waterkanon. Het water was ijskoud. Toen ik als laatste van de A12 werd verwijderd, kon ik niet meer lopen en moest ik op een brancard worden afgevoerd. Er was geen enkele medische hulp. De tocht naar huis duurde twee uur, fietsen kon ik niet meer. Ik was onderkoeld en kon niet meer helder denken. De week na de demonstratie was ik zo uitgeput dat ik drie dagen geen boodschappen heb kunnen doen.”

Extinciton Rebellion is ook niet te spreken over de nazorg. Ze nemen het de politie kwalijk dat ze geen warmtedekens uitdeelden en dat ze niet naar het Rode Kruis verwezen werden, al was die wel ter plaatse. De volgende keer zullen ze toch zelf warmtedekens mee moeten nemen…