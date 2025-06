In dit Europese land gaat Tesla wél hard: verkoopstijging van 213%!

Terwijl de rest van het continent Tesla de rug toekeert, gaan de verkopen hier vrolijk door.

De gefacelifte verkooptopper van Tesla, de Model Y, had de terugkeer aan de top van de verkooplijstjes moeten betekenen. Helaas voor Musk en zijn aanhangers gebeurde dat niet. Tenminste, in het grootste deel van Europa. Hier in Nederland trekken de verkopen weer wat bij, maar waar het EV-merk pas echt hoogtijdagen beleeft, is Noorwegen.

Net als de RAI Vereniging, BOVAG en RDC levert de levert de Noorse Raad voor Verkeersinformatie (OFV voor vrienden) maandelijks de verkoopcijfers van nieuwverkochte auto’s aan. Uit die cijfers blijkt dat Tesla weer sky high gaat in het Scandinavische land.

Tesla-verkopen in Noorwegen

Tesla verkocht in de maand mei precies 2.600 nieuwe EV’s in Noorwegen. Dat waren er in mei 2024 nog 1.220. Met de ruime verkoopverdubbeling verkoopt Tesla in mei 2025 het meest van alle merken. Nummer 2, Volkswagen, verkocht er 1.914 stuks in de afgelopen maand. Het succes van Tesla in mei 2025 is grotendeels te danken aan één model: de nieuwe Model Y.

Waar wij hier de Juniper links laten liggen, zijn de Noren verzot op de nieuwe Y. Afgelopen maand werden er 2.346 op Noorse platen gezet. Daarmee heeft de Tesla Model Y een marktaandeel van 16,5 procent. Om dat in perspectief te zetten: de nummer 2, de Toyota bZ4x, had 992 registraties en een marktaandeel van 7 procent.

Noorwegen en EV’s

Waar we in Nederland gestopt zijn met de SEPP-subsidies op EV’s gaan ze in Noorwegen lekker door met belastingvoordelen. En dat blijkt te werken. Van de nieuwverkochte auto’s van dit jaar is 92,7 procent volledig elektrisch. Vorig jaar was dat nog 87 procent. Ook in de maand mei waren de EV’s onwijs populair. 93,9 procent van de nieuwe registraties in Noorwegen betrof een elektrische auto. Dat moet ook wel, want dit jaar nog wil Noorwegen naar de 100 procent.

Het aantal nieuwe EV’s zorgt ook voor een grote verjonging van het autolandschap in Noorwegen. De gemiddelde leeftijd van auto’s ligt daar nu op zo’n 11,5 jaar. Die leeftijd ligt hier in Nederland een stukje hoger.

