Als je uniek wil zijn moet je NIET deze Mercedes kopen

Dit is hoe een special edition dus niet moet.

We hadden gisteren McLaren nog een pluim gegeven omdat ze echt werk hadden gemaakt van een special edition. Deze had diverse unieke onderdelen, zoals een andere spoiler, een roofscoop en unieke velgen. Mercedes laat vandaag zien hoe het niet moet.

Ze introduceren de Arctic Silver edition. Dat is een special edition die het moet hebben van – je raadt het al – zijn kleur. Als het nou een hele bijzondere kleur was, oké… Maar het is matzilvergrijs. Niet een kleur waarvan je zegt: wauw.

Om het nog een béétje spannend te maken is de Arctic Silver edition voorzien van diverse rode accenten. Zo zien we een rode bies op de velgen en rode remklauwen. Bovendien is het interieur uitgevoerd in een combinatie van Carmine Red en zwart nappaleer.

Zowel de GLE als de GLS zijn verkrijgbaar als Arctic Silver edition, maar alleen de AMG-varianten. Deze ‘speciale’ editie is gelimiteerd op 450 exemplaren. Met andere woorden: er rijden nog 450 auto’s rond in exact dezelfde kleurstelling. Terwijl je ook via Manufaktur een kleurstelling kunt kiezen die echt gaaf en bijzonder is. Dat kun je veel beter doen als je uniek wilt zijn.

De Arctic Silver edition is ook meteen te bestellen via de Nederlandse configurator, al staat het niet zo aangegeven. Wat je moet doen is de kleur ‘Hightechzilver magno’ aanvinken. Die heeft een meerprijs van €0, maar dit kun je alleen selecteren in combinatie met het hele optiepakket ter waarde van €49.450 (in het geval van de GLE 53). Dat is dus de meerprijs van deze special edition.