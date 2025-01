Extinction Rebellion heeft geen spijt van verboden demonstratie

Opniew zorgde Extinction Rebellion vandaag voor uren vertraging, veel ergernis en gedwongen inzet van 400 man aan politie en hulpverleners met een verboden demonstratie. Spijt is er niet.

Je zou toch die Extinction Rebellion (XR) leden even willen vertellen dat ze zich nergens zorgen om hoeven te maken. Zelfs Nobelprijs winnaars erkennen dezer dagen dat het allemaal heel erg meevalt met de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Doch bij XR leven ze helaas nog in angst. Neemt niemand dat dan even weg bij deze arme zielen?

Vooralsnog niet, want vandaag stond er weer een groepje bij de A12. Verschil met sommige vorige acties is dat deze nu expliciet verboden was door de autoriteiten. Toch stonden ze daar weer, gewapend met hun thermoskannetjes en heikneuterige liedjes. En zo hadden honderden oma’s de kleinkinderen vandaag een uurtje of twee minder op bezoek. Want zo lang duurde de vertraging weer voor vele onschuldige weggebruikers.

Ook de Minister van Justitie (van Weel) was maar eens polshoogte komen nemen. Hij is niet te spreken over de gang van zaken. Maar ja, keihard aanpakken zit er vooralsnog niet in. In plaats daarvan plaatste van Weel een post op de socials:

Vandaag probeerden activisten opnieuw de snelweg te blokkeren, ditmaal in Amsterdam bij de A10. Dat leidt niet alleen tot grote ergernis, maar ook tot gevaarlijke situaties voor hulpdiensten en weggebruikers. #Demonstratierecht is geen vrijbrief om andermans #veiligheid op het spel te zetten en de wet te overtreden. Vanochtend heb in #Amsterdam gesproken met #burgemeester Halsema, #politiechef Holla, #hoofdofficier van justitie de Beukelaer, over de aanpak van verboden blokkades. Daarna ook bij de A10 poolshoogte genomen en met agenten gesproken. Dit soort verboden acties verstoren niet alleen de stad, maar zetten ook de politie onder enorme druk. In het debat over demonstratierecht en de massale politie-inzet bij verboden #demonstraties hoor ik soms schouderophalend: ‘Dit hoort er nu eenmaal bij.’ Het bewust tegenwerken van agenten en negeren van demonstratieverboden mag niet de norm worden! De politie verdient steun, geen obstakels. Veiligheid staat voorop en is niet onderhandelbaar!

Doch bij Extinction Rebellion zelf is men overduidelijk niet onder de indruk. Tegenover de Telegraaf geeft woordvoerder Josefien van Marlen desgevraagd aan dat ze de actie helemaal top vond:

Helemaal top. Als we op het grasveldje waren gaan staan dat ons was aangewezen, hadden we geen aandacht gekregen.

Vorig jaar demonstreerde XR 100 keer bij het ING gebouw en nog eens 40 keer op de A12. Het jezelf laten wegtillen door de politie is inmiddels dus een soort hobby geworden van de quinoa-knagers. Ontluisterend is wel de conclusie van van Marlen:

Je vraagt je wel af: helpt het?. Toch blijven wij doorgaan.

Waarvan akte. Oppakken en deporteren naar Siberië dan maar?