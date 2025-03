Aanrijder klimaatterroristen hoort straf

Een automobilist die bij A12-blokkade nummer zoveel achteruit inreed op blokkerend klimaattuig van Extinction Rebellion krijgt straf!

Dat de klimaatdeugers regelmatig hun hardwerkende billen op het asfalt van de A12 parkeren om te protesteren voor een beter klimaat is inmiddels niks nieuws meer. Afgelopen september liepen ze zelfs half Nederland door om te eindigen in de altijd vertrouwde tunnelbak in de Hofstad.

Dat hardwerkende ondernemers en hulpdiensten minder enthousiast zijn als ze weer eens niet over de kortste route naar Den Haag kunnen, vinden de jongens/meisjes/hen van Extinction Rebellion bijzaak. Hun zaak is de belangrijkste zaak en de overlast is maar een klein offer.

Iedereen is het zat

Iedereen en zijn moeder is inmiddels het blokkeren wel zat. Een snelweg blokkeren is namelijk gewoon verboden en best wel gevaarlijk. In Friesland krijg je daar bij de rechtbank gewoon 90 uur taakstraf voor (als je tegen protesten bent die anti Zwarte Piet zijn). In de randstad krijg je een enkele busreis naar het Ado Den Haag stadion en dan wandel je weer gewoon lekker terug naar de A12 voor een nieuwe ronde.

De politievakbonden zijn het beu, de politiek is het beu, maar er wordt niets aan gedaan. Dus was er een ondernemer die het zat was. Voor de zoveelste keer werd hij geconfronteerd met de klimaatdrammers op de Utrechtsebaan en deze keer was hij het beu.

Terwijl hij het Hofstad uitrijdt komt hij net achter de beginnende blokkade terecht en laten we zeggen dat hij daar van baalde. De best man stapt uit en begint tegen de klimaatevangalisten te “praten”. Iets met stumpers en ga wat doen met je leven. Niet bijster origineel zeg maar.

Inrijden op klimaatridders

Wat de beste man vervolgens doet is natuurlijk niet slim en niet goed te praten. Hij stapt weer in zijn zwarte Mercedes en rijdt achteruit richting de blokkade. Daar staat echter een olievat (symbolisch) waar een viertal klimaatrebellen zich aan heeft vast geketend. Daar rijdt hij met zo’n 10 kilometer per uur met zijn trekhaak tegenaan.

Met zijn bumper raakt hij echter ook twee demonstranten die aan dat vat vast zitten. De één heeft pijn aan zijn/haar/diens been en de ander aan zijn/haar/diens heup. Demonstreren is leuk, maar het moet wel leuk blijven! Dus geen koud water en geen boze burgers!

Aanrijder Extinction Rebellion hoort straf

In tegenstelling tot de blokkertokkies van XR moet deze onbesuisde automobilist zich nu verantwoorden voor de rechter. Ook één van de slachtoffers met pijn aan zijn/haar/diens been of heup mag wat zeggen, zo lezen we in het AD.

Deze actie zie ik in het licht van het criminaliseren, demoniseren en wegzetten door de overheid, de media en burgers, terwijl we vreedzaam gebruikmaken van ons demonstratierecht (…)Maar ik ben activist, boeddhist en pacifist tot in de kist.” Klimaatdeuger maakt het lekker groot

De dader van deze moordaanslag vindt het allemaal wat overdreven en betuigt geen spijt (net als de klimaatgekkies overigens). Hij zegt tegen de rechter dat je vreedzaam kunt demonstreren op het Malieveld, niet op de A12.

De officier eist maar liefst 80 uur taakstraf en een rijontzegging van zes maanden. Dat vindt de politierechter veeeeeeel te hoog. Er is volgens de rechter geen herhalingsgevaar en dus mag de ondernemer 30 uur schoffelen. Terecht?