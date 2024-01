Extinction Rebellion gaat A12 WEER blokkeren

Save the date: op 3 februari zal Extinction Rebellion het leven weer zwaar maken voor verkeersdeelnemers.

Wij een slecht leven, jullie een slecht leven. Dat moet wel het credo zijn van Extinction Rebellion. De club activisten heeft uiteraard het recht om te protesteren en demonstreren, begrijp ons niet verkeerd. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat de hardwerkende burger hier hinder aan ondervindt. Anders heeft zo’n protestactie weinig zin, natuurlijk.

Wat dat betreft doen ze het wel slim bij Extinction Rebellion, want WEER weet de ploeg het nieuws te halen. Ze gaan namelijk weer de A12 blokkeren. De datum in kwestie: zaterdag 3 februari. De geitenwollensokkenbrigade gaat dit doen omdat ze actie willen voeren tegen de fossiele subsidies die de overheid alsnog uitkeert. Of beter gezegd, de overheid biedt bedrijven die enorm veel uitstoten alsnog een hoop belastingkorting aan.

Milieuclub

Diverse groepen van de milieuclub zullen een mars lopen door de stad om uiteindelijk uit te komen bij hun favoriete stukje snelweg: de tunnel bij de A12.

het is niet de eerste keer dat ‘XR’ de acties houdt bij de A12. Al meer dan 30 maal blokkeerden ze de A12. Het leek eventjes zin te hebben toen eind vorig jaar een wetsvoorstel werd aangenomen om de subsidies/kortingen in te trekken. Het duurt nu echter te lang en XR lijkt vinden dat de overheid terug aan het krabbelen is. Daarom gaan ze namelijk weer de boel blokkeren.

Zonde zonde zonde

Het is wel hartstikke zonde, want dat gedeelte van de A12 (de Utrechtse Baan) wordt op dit moment pogeknapt. Het is de planning dat de snelweg daar weer open gat op … 3 februari! Dus op het moment dat er weer gereden kan worden, zal Extinction Rebellion de boel blokkeren.

Ondanks dat elke groep het recht heeft om te protesteren en demonstreren, kun je wel vraagtekens zetten bij het draagvlak. Net als bij de boerenprotesten een tijdje terug hoeven deze acties niet te rekenen op veel sympathie van de bevolking.

Via: Nu.nl