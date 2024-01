Volkswagen bevestigt slecht nieuws: ID.2 komt later en niet zo goedkoop

We moeten nog even een tijd gaan wachten op de ID.2, die komt later. Ook zal deze niet goedkoop zijn.

Maar in sommige gevallen valt er echt wat voor te zeggen en dan bedoelen we niet jou, Halbe Zijlstra (oh, wacht, jawel). Zoals collega @machielvdd vorige week al mede deelde: Volkswagen is de ID2 aan het uitstellen, zo meldt Automotive News Europe. De reden ervoor is omdat de Euro7-eisen milder zijn geworden. Daardoor is er voor VW geen nood om snel met de auto te komen.

ID.2 komt later en zal duurder zijn

Niet alleen komt de Volkswagen ID2 later, hij zal ook aanzienlijk duurder worden. Er wordt lange tijd gesproken over 25.000 euro, maar volgens Volkswagen RVC-lid was zelfs 24.000 euro het aanvankelijke plan.

De prijs voor materialen is gestegen en VW moet zich daaraan aanpassen. Dit betekent niet dat het een auto van 25 mille wordt, maar waarschijnlijk aanzienlijk meer. Hoe langer het duurt, hoe duurder de ID.2 gaat worden. We zullen nu minimaal tot 2026 moeten wachten.

Zwaarbevochten segment

Volkswagen gaat het sowieso lastig krijgen in dit segment. Renault staat te popelen met niet één, maar twee kleine elektrische auto’s. De eerste is de Twingo (onder de 20 mille), die vooral functioneel is. Daarboven staat de elektrische R5, die een smeuïg retro-sausje levert a la Mini Cooper. Van die laatste komt uiteraard ook een snelle Alpine-versie. Een zeer interessante auto is de Citroën ë-C3, die 23.300 euro moet gaan kosten.

Oh, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de concurrentie van de Chinese automerken die als paddestoelen uit de grond lijken te schieten. Overigens is Volkswagen aan het kijken naar een kleinere elektrische auto ONDER de ID.2, een ID.1 zo u wil. Hiervoor is Volkswagen in gesprek met Renault om samen te werken.

Keiharde nuance!

Nu is het natuurlijk tijd voor de oh zo belangrijke en roemruchte Autoblog Nuance (patent pending). Wat vinden wij hier nu van en is er ook een andere kant aan de zaak? Nou, het geeft vooral aan wat er zo verziekt is in de autoindustrie. Automerken moeten vooruit willen, niet stil blijven staan omdat dat tijdelijk meer geld oplevert. Niet dat we in ieder artikel Tesla de hemel in willen prijzen, maar dat merk heeft een duidelijke strategie en toekomst uitgestippeld. Ook andere merken zijn alvast flink aan de weg aan het timmeren met elektrische auto’s.

De geschiedenis heeft geleerd dat je in het begin geen geld zal verdienen aan EV’s. Alles moet naar R&D om de techniek zo snel mogelijk te laten evolueren. Dat lukt niet als je met de handrem op handel aan het drijven bent. Kijk maar naar BMW met de i3, nog altijd hun beste elektrische auto die ze tot nu toe gebouwd hebben.