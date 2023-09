Extinction Rebellion gaat A12 elke dag blokkeren

Na de boeren is het tijd voor mensen die het goed voor hebben met het milieu. Extinction Rebellion gaat de A12 blokkeren om je het uiteindelijk makkelijker te maken.

Het is niet een nieuw fenomeen: protesteren. Het is een fundamenteel recht dat je hebt als burger. Voor de groep klimaatactivisten Extinction Rebellion is het hét middel om milieuproblematiek aan de kaak te stellen.

Voor bijna iedereen is dat een moeizaam onderwerp waar je niet blij van wordt, dus nemen ze ietwat meer drastische maatregelen om gehoord te worden. Voordat je boos wordt, er was een tijd dat men Nanny Nooijen irritant vond omdat zij roken op de werkvloer aan de kaak stelde. Tegenwoordig vind men een rookvrije werkplek wel prettig, nietwaar?

Extinction Rebellion elke dag op A12

Terug naar de acties van Extinction Rebellion. Zo was er die meneer bij Beau van Erven Dorens die op het ‘vastplakken‘ van zijn handen op de tafel na niet echt een conversatie op gang kon brengen. Niet echt effectief. Nu kiest men voor een beproefde methode: gewoon de normale burger pesten die er kennelijk al lang vrede mee heeft dat de wereld toch al niet meer te redden is.

Bij Extinction Rebellion kiezen ze nu voor een permanente blokkade aan de A12. Daarmee zullen ze morgen beginnen. De actie is niet zozeer gericht om jouw leven zuurder te maken (maar het is wel een bijproduct). Nee, de dames en heren van ER willen de subsidies voor fossiele brandstof aan de kaak stellen.

Tactische locatie

De reden om dat gedeelte van de A12 te gebruiken is omdat het tussen het Ministerie van Economische Zaken én de Tweede Kamer (althans, de tijdelijke variant daarvan). Dat het daar erg druk is, zal ook als prettig worden gezien. En ja, de politie haalt de demonstranten vaak genoeg van de snelweg af en arresteert de mensen. Demonstreren is echter geen misdrijf, maar een overtreding. Dus de opgepakte mensen die tegen opwarming van de aarde zijn, lopen veelal de zelfde dag weer op vrije slippers.

Destijds was er behoorlijk wat draagvlak voor de boeren die hun zorgden te uiten door hun wagenpark aan tractoren te parkeren op de snelwegen. Die lijkt bij Extinction Rebellin wat minder te zijn. Ongeveer 80% vindt ze namelijk enorm irritant, aldus RTL Nieuws. Op dit moment is het protesteren op de A12 nog een overtreding, maar de kans bestaat dat het een misdrijf wordt. Dat is namelijk het geval als je jezelf of andere in gevaar brengt op de snelweg. Maar de strekking van het verhaal: probeer die A12 de komende dagen te vermijden.