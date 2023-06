Extinction Rebellion gaat de A12 afsluiten

De milieuorganisatie gaat de A12 afsluiten bij de Utrechtsebaan.

De aarde is aan het vergaan en dat komt allemaal door de auto. Deze dient dan ook keihard aangepakt te worden. Aangezien de overheden het niet genoeg doen, moet iemand anders het doen. Dat lijkt een beetje de gedachtegang te zijn van Extinction Rebellion. Dit is een organisatie die vrij fanatiek is, maar geen geweld gebruikt. Nou ja, het leeg laten lopen van de banden van jouw SUV vinden ze dan wel weer nodig.

Voor zaterdag 9 september hebben ze een nieuwe actie aangeknodigd. Actievoeren is natuurlijk alleen zinvol als je veel mensen het leven zuur maakt. De boeren hebben zo hun zin gekregen en Extinction Rebellion lijkt een zelfde pad te gaan bewandelen. Ze gaan namelijk de A12 afsluiten! De belhamels! Dat bevestigt de organisatie vandaag in een persconferentie.

A12 afsluiten bij Utrechtsebaan

Hun doel? Het afschaffen van overheidssubsidies aan de fossiele industrie. Dat gebeurt namelijk nu nog en dat kan echt niet, aldus de klimaatactivisten. Ze zullen om 12:00 de Utrechtsebaan gaan afsluiten. Volgens de activisten heeft de overheid beloofd om 2020 ermee te stoppen en is dat nog steeds niet het geval. Daarom is Extinction Rebellion ‘genoodzaakt’ om de A12 af te sluiten.

Men kiest de A12 omdat dat de snelweg is tussen enerzijds het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en anderzijds de tijdelijke Tweede Kamer.

Ze gaan het ELKE dag doen

Nu denk je wellicht, ach, op zaterdag: kan dat kwaad? Nou, het is niet één zaterdag. Het is vanaf zaterdag. Vanaf 9 september gaat Extinction Rebellion ELKE DAG de A12 om 12:00 afsluiten. De klimaatactivisten zullen pas stoppen met de A12 afsluiten als de overheid stopt met de subsidies. We zijn heel erg benieuwd hoe deze mensen ontvangen gaan worden door de politie.

Of ze dat gaan doen met trekkers is niet bekend, maar het schijnt wel effectief te zijn. Dan schijnen de overheidsfunctionarissen niet te weten wat ze moeten doen en krijgen ze uiteindelijk hun zin.

Via: Nu.nl