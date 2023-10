A12 protestanten stoppen met demonstraties (maar keren terug)

De A12 protestanten van Extinction Rebellion vinden het wel mooi geweest. Voor nu dan.

Nou, dames en heren: u zult zien dat keihard protest voeren dus gewoon zin heeft. Extinction Rebellion heeft namelijk haar zin gekregen! Het kan zijn dat je gewoon in het noorden van Nederland woont en werkt en het compleet langs je heen is gegaan.

Wat is er gebeurd? Nou, milieuclub Extinction Rebellion maakt zich druk om de staat van Moeder Aarde. Omdat de Nederlandse overheid subsidies geeft op fossiele brandstoffen, kwamen ze in actie omdat keihard aan te pakken. Dat deden deze mensen – die naar verluidt het bestaan van deodorant ontkennen – door de A12 te blokkeren. Op deze manier konden hardwerkende burgers er niet langs, wat weer tot grote ergernis leidde.

Mooi geweest

Het is echter allemaal voorbij, want na 27 dagen vinden ze het wel mooi geweest. Niet alleen omdat hun bazen belden dat ze aan de slag moesten of sollicitatie plicht hadden van het UWV, maar vanwege GroenLinks en D66. Die dienden namelijk een motie in om de subsidies op fossiele brandstoffen te stoppen. Of nou ja, in de motie staat dat dat de kamer scenario’s moet vaststellen voor het afbouwen van de subsidies. Zelfde zoals wij plannen maken om de garage op te gaan ruimen, zeg maar.

Ze staan bij de geitenwollen-sokkenclub wel klaar om weer de boel te blokkeren als het niet naar hun zin is. Aanstaande dinsdag gaat de kamer stemmen over de motie.

A12 protestanten tijdelijk weg

De protestanten op de snelweg zijn slechts tijdelijk weg, want veel gaat afhangen van die stemming. Ten eerste moet de motie erdoor heen komen. Het plan dat vervolgens daaruit komt, wordt vervolgens streng gemonitord door Extinction Rebellion. Pas als ze het goed genoeg vinden, blijven ze weg. Dus anders gezegd: als de motie het niet haalt, gaan ze weer de A12 blokkeren. Is de motie die het wel haalt niet doortastend genoeg, dan gaan ze de A12 eveneens blokkeren.

Sterker nog, ze beloven met ‘veel meer’ te komen. Volgens Extinction Rebellion-woordvoerder Lucas Winnips zijn ze blij dat de demonstraties effect hebben. Ze beschouwen deze burgerlijkere ongehoorzaamheid als een krachtig middel om de politiek te laten doen wat nodig is. Alles om de fossiele subsidies af te schaffen.

Via: NOS