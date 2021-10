F1 baas: Lewis is een oude man

F1 baas Stefano Domenicali snapt wel waarom Lewis niet de populairste coureur is.

We schreven onlangs al over de F1 Global Survey. Waar Verstappen bovenaan eindigde bij een enquete onder F1 fans wereldwijd. Leuk om te zien dat ze ook in het buitenland de (race)mentaliteit van Verstappen waarderen maar misschien nog wel opvallender dat Hamilton niet bovenaan stond.

Want naast het feit dat hij op de baan de meest zichtbare coureur is tijdens de races (als je vooraan rijdt, heb je dat). Maar ook naast de baan is hij het meest aanwezig door zijn ‘Social media presence’. En natuurlijk heeft de beste man ook nog wel een mening over een aantal sociale vraagstukken van deze tijd.

Kortom, what’s not to like…?

En waarom staat hij niet bovenaan deze fan-verkiezingen (die effectief natuurlijk geen waarde hebben). Die vraag werd ook voorgelegd aan Stefano Domenicali. Waarom eindigt de meest dominante coureur van de laatste 10 jaar niet hoger in deze missverkiezing?

Nog even terughalend. Verstappen bleek globaal de meeste ‘likes’ te scoren voor jonkies zoals Norris en bij de UK stemmers bleef Lewis echt maar net Norris voor.

Domenicali werd concreet gevraagd of de uitkomst van het onderzoek hem had verrast. Daar had hij het volgende over te zeggen tegenover Motorsport.com

Ja, eigenlijk wel! Aan de andere kant denk ik dat als je kijkt naar de demografische kenmerken van mensen die stemmen, dan snap je wel waarom Lando een groter publiek trekt. Het heeft te maken met het feit dat de benadering van Lando fris is op een manier die dichter ligt bij de mensen die dat volgen. Stefano Domenicali, F1 baas

Domenicali doelt hiermee op de leeftijd van Norris en dat hij de jonge stemmers het meeste zal aanspreken. Omdat stemmers in dit soort onderzoeken volgens de F1 baas vaak jonger zullen zijn. En wij halen hier uit dat Domenicali denkt dat de frisse ‘boy next door’ charme van Lando wellicht meer mensen aanspreekt dan de ‘papa preekt’ uitstraling die Lewis nog wel eens over zichzelf afroept.

Norris is in ieder geval volgens Domenicali meer in touch met de hip kids dan oude man Lewis.

Breder getrokken was Domenicali natuurlijk blij dat de jonge coureurs goed scoorden in het onderzoek, want regeren is vooruitzien. En met een populaire nieuwe jonge groep coureurs zit het wat dat betreft wel goed de komende jaren. Ook als Lewis dus binnen de komende jaren stopt om fulltime vegetarische burgers te gaan bakken.

