Koop deze gecrashte Senna voor weinig

Een gecrashte Senna biedt je wel een hoop voordeel.

De McLaren Senna is een van de meest premium-auto’s die er is. Het is in feite de hardware van een McLaren P1, maar dan zonder diens elektrische aandrijflijn.

Als je op een trackday verschijnt, zullen er niet veel auto’s die sneller zullen zijn. Sterker nog, de Senna op de juiste banden is op veel banden de recordhouder als het gaat om rondetijden.

Donuts maken!

Het circuit is dan ook de best mogelijk habitat voor de McLaren Senna. Met die extreme vleugel en het geval dat zelfs de bekerhouders en ruitenwissers van koolstofvezel lijken te zijn, is circuitgebruik het enig passende. Of op een lege bergweg of op de Autobahn. Het minst handig is om ermee door de stad te gaan banjeren.

En dat is toch precies wat een YouTuber gedaan heeft. De auto in kwestie was gelukkig wel van hemzelf. Sterker nog, hij had de Britse car nog maar net. Uiteraard deed hij precies wat iedereen zo doen (kennelijk). Donuts maken! Overal donuts. En ja, dan kom je af en toe items op de weg die net eventjes wat meer weerstand bieden dan een VVD-fractievoorzitter.

Bekende gecrashte Senna

De auto is overigens best een bekende Senna voor mensen met een internetvernbinding. De auto kwam voor het eerst op het internet via McLaren Life als de auto van Shadow77. Vervolgens hebben we de auto al op het circuit gezien bij Seen Through Glass. Van de week kwam de auto voorbij als de nieuwe auto van ene ‘Mondi’. Die heeft de auto dan ook in een week tijd flink in waarde doen laten dalen met die spontane facelift.

De auto staat nu bij IAAI, dus formeel gezien staat ‘ie nog niet te koop. Die gaat de auto veilen. De opbrengst gaat niet naar een goed doel.

Bekijk hier de beelden van de onvrijwillige frontmodificatie:

Fotocredits: IAAI

Via: The Drive

Met dank aan Willem voor de tip!