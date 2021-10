Audi A6 brandt volledig af in Kaatsheuvel

De 2e autobrand in korte tijd in Kaatsheuvel.

Het was gisteravond voor de tweede keer in korte tijd raak in Kaatsheuvel. Op de Smallevaert in Kaatsheuvel ging donderdagavond een Audi A6 Avant aan vlammen ten onder.

Enkele dagen geleden stond er ook al een auto in brand op de Ringvaer, niet ver van deze locatie. Die brand was volgens de laatste berichten aan de voor- en achterkant aangestoken. Dus er zal onderzoek plaatsvinden of hier ook sprake is van brandstichting.

De Audi A6 Avant die gisteravond in brand vloog in Kaatsheuvel stond geparkeerd op een parkeerplaats achter woningen. De brandweer trof bij aankomst al een uitslaande brand aan.

Wat overblijft is zoals je op de foto’s kunt zien een karkas waarvan het lijkt alsof de eigenaar er airride vering onder heeft gemonteerd. Volledig afgeschreven. Dit terwijl je zaken als het interieur nog wel goed kunt onderscheiden. Dat is dan wel weer opvallend.

Door de extreme hitte van de brand is ook de Volkswagen Transporter die ernaast stond geparkeerd zwaar beschadigd geraakt. De politie heeft dan ook beide voertuigen weggetakeld en gaat onderzoek doen naar de toedracht van de autobrand.

Dat wordt helaas op zoek naar een nieuwe auto voor de eigenaar en er is iemand die vandaag naar zijn werk moet zonder zijn ‘bus’. Sterkte! Over de toedracht is dus op dit moment nog niet veel bekend.

fotocredit: Ginopress