Eindelijk: dit is de volledig elektrische Toyota bZ4X in detail

Zes maanden na de onthulling van het uiterlijk van de bZ4X komt Toyota nu ook met de specificaties.

Toyota is absoluut een pionier als het om geëlektrificeerde auto’s gaat. 24 jaar (!) geleden kwamen ze al met hun eerste hybride. Terwijl ander merken al lang begonnen zijn aan volledig elektrische auto’s bleef Toyota heel lang vasthouden aan hybrides (en waterstof). De opmars van de BEV is echter niet te stuiten, dus ook Toyota moest overstag.

Lexus

Lexus mocht de spits afbijten met de UX 300e, die vorig jaar gelanceerd werd. Dat was echter geen auto die vanaf de grond af als EV was ontwikkeld. En dat was ook wel te merken.

Cryptisch

Nu is er echter de allereerste volledig elektrische auto van Toyota die ook als volledig elektrische auto ontwikkeld is. De auto luistert naar de cryptische naam bZ4X. Het is de eerste auto op het gloednieuwe e-TNGA-platform. Op deze zelfde basis zal ook een zustermodel van Subaru volgen: de Solterra, en uiteraard nog meer modellen.

Specificaties

Maar nu eerst de bZ4X. We konden in april al kennis maken met dit model, maar toen repte Toyota nog met geen woord over de specificaties. Nu wordt de auto eindelijk volledig gepresenteerd, met alle details.

Formaat

Eerst even de afmetingen, om een idee te geven over wat voor formaat auto we het precies hebben. Deze cross-over is 85 mm lager dan een Toyota RAV4, maar heeft een 160 mm langere wielbasis. Dit betekent dus dat de bZ4X, zoals de meeste ‘dedicated’ EV’s, lekker ruim is vanbinnen.

Twee smaakjes

Belangrijker: over wat voor aandrijflijn beschikt de bZ4X? Er zijn twee smaakjes: een versie met één elektromotor op de vooras en een versie met op elke as een elektromotor.

Vermogen en koppel

De voorwielaangedreven Toyota bZ4X beschikt over 201 pk en 265 Nm koppel. Dit is goed voor een acceleratie van 0 naar 100 in 8,4 seconden. De vierwielaangedreven versie doet er qua vermogen maar een heel klein schepje bovenop. Deze beschikt over 214 pk. Wel heb je in dat geval 336 Nm koppel tot je beschikking. Dit maakt dat deze versie in 7,7 seconden op 100 km/u zit.

Accu

Dan de accu. Toyota gaat er prat op dat ze al bijna 25 jaar ervaring hebben. Wat is daarvan het resultaat? De bZ4X heeft een 71,4 kWh accupakket gekregen, dat goed is voor een WLTP-range van 450 km. Gezien de genoemde ervaring is dat niet echt revolutionair te noemen. Wat de laadsnelheid betreft: opladen tot 80% kan in een half uurtje met 150 kW.

Design

Het is maar goed dat Toyota het design van de bZ4X al eerder getoond heeft, want dat is echt wel even wennen. Zowel vanbuiten als vanbinnen. Aan de zijkant is het verwantschap met de RAV4 goed te zien, maar de koplampen en achterlichten zijn compleet anders. En dan is er nog de plastic fantastic Renault Scénic RX4-look.

Interieur

Het interieur is niet minder opvallend, met een futuristisch stuur in Tesla-stijl. Het lijkt er trouwens op dat dit optioneel is, want op de foto’s zien we ook nog gewoon een ouderwets rond stuur.

Over iets meer dan een maand zal de Toyota bZ4X zijn debuut maken in Europa, op 2 december. Tegen die tijd hopen we ook te horen wat de volledig elektrische crossover van Toyota moet kosten.