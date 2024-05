Kijk: deze 750 pk sterke motor gaat de W12 vervangen

Met deze 750 pk sterke motor heb je geen W12 meer nodig, toch?

In relatief korte tijd moet Bentley afscheid nemen van een iconische motor. Met het verscheiden van de Bentley Mulsanne kwam er ook een einde aan de 6.75 liter V8. Dat is de ‘OG’-Bentley-motoren die al jaren gebruikte. Een andere motor die redelijk uniek was voor Bentley’s, is de W12-motor. Dit is in feite een blok dat bestaat bestaat uit twee VR6-motoren die zijn samengesmolten.

Zeggen dat het een Volkswagen-motor is, is een beetje kort door de bocht. Zo hebben de Bentley-varianten altijd twee turbo’s gehad. De Audi A8, Volkswagen Phaeton en Volkswagen Touareg hebben alleen een atmosferische unit toebedeeld gekregen.

De eerste Bentley met deze motor was de Continental GT uit 2002, de laatste exemplaren worden nu geleverd in de Batur en Bacalar. Je wet wel, al die toffe speciale edities).

Krachtigste aandrijflijn ooit

Maar ja, als die W12 komt te vervallen, is er wel behoefte aan een solide opvolger. Goed nieuws: die komt er dan ook! Sterker nog, het is de aandrijflijn die je op de afbeeldingen op deze pagina ziet.

Het is een 4.0 V8 met twee turbo’s én een elektromotor. Volgens Bentley wordt deze aandrijflijn de krachtigste, meest efficiënte en meest responsieve die ze ooit hebben gemaakt. Uiteraard hebben de rode broeken van de marketing-afdeling al zittend op een skippybal na zitten denken over een naam en die hebben ze bedacht! Bentley noemt het namelijk de ‘Ultra Performance Hybrid’. Kijk, da’s nog eens geld goed besteed aan een heisessie.

750 pk sterke motor

Waar de Huracàn-opvolger een unieke motor krijgt, is dat bij de Bentley’s minder het geval. We kennen deze setup in grote lijnen al van de Porsche Panamera, waar de Continantal GT en Flying Spur nauw verwant aan zijn.

De specificaties zijn desalniettemin om van te watertanden. De nieuwe aandrijflijn is goed voor maar liefst 750 pk aan vermogen. Hoe hoog het koppel is, verklappen de technici uit Crewe niet. Wel laten ze los dat je vier cijfers nodig hebt om het te duiden. Dus minimaal 1.000 Nm. Bij een Bentley is koppel (veel) belangrijker dan vermogen, dus dat is goed nieuws.

Aan de andere kant zijn de cijfers qua uitstoot vele malen beter geworden. Volgens Bentley zal de uitstoot onder de 50 gram per kilometer komen te liggen. Op een volle accu kun je ongeveer 80 km ver komen. Daarmee is deze 750 pk sterke motor verrassend milieuvriendelijk.

Luister en huiver: zo klinkt de W12-opvolger:

