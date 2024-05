Gaan jullie nu wel een dikke EV leasen?

Er is nu geen reden meer om een dikke EV te leasen, toch?

Managers van Nederland: wij hebben goed nieuws voor jullie! Er is geen reden om meer om geen dikke EV te leasen. Er zijn hartstikke veel Vice Presidents Managing Directors van Sales en Marketing en Digital Human Resource die op dit moment echt met een probleem zetten. Zo’n Tesla Model 3 van 50 mille is geinig, maar net even iets te veel Junior Sales Representative Business Unit Manager. Je wil natuurlijk wel succes uitstraling op de bowlingbaan. Een Model S van 90 mille is weliswaar beter, maar weer enorme overkill. Daarbij wil je niet alleen een grotere of snellere auto, maar ook meer verfijning, luxe en prestige.

Een dikke EV leasen

Goed nieuws, BMW heeft speciaal voor jou namelijk de i5 Business Editios! Deze zijn specifiek bedoeld voor de zakelijke markt. Nu kunnen wij ons zo voorstellen dat alle 5 Series eigenlijk bedoeld zijn voor de zakelijke markt. Het is niet specifiek een auto die appelleert aan de particuliere koper die zijn C3 Picasso of Zafira wil inruilen.

In principe is het gewoon een actiemodelletje, maar die kunnen zeker interessant zijn. De Business Edition is wat completer uitgerust en heeft een scherpe prijs. In veel gevallen betekent dat het er niet veel marge meer is. Op deze wijze is de fiscale waarde lekker laag en dat is weer gunstig voor de bijtelling. De BMW i5 eDrive40 heeft een fiscale waarde van 69.990 euro. Als je een Touring wil, stijgt die naar 72.047.

Alles wat je nodig hebt

De uitrusting is puik, doch niet overdadig. Je krijgt de Styling 933-wielen (Triplex-design, geen bicolor godzijdank). Belangrijker zijn misschien wel de sportstoelen, altijd een goede upgrade in een BMW. Deze stoelen zijn met Veganza-bekleding (eco-leder) bekleed. Eco-leder is vaak een mooi woord voor plastic, maar dat mogen we niet zeggen.

Vervolgens is de Business Edition uitgerust met een paar dingen die de zakelijker rijder onderweg kennelijk gebruikt. Denk aan de Driving Assistant, Parking Assistant, BMW Live Cockpit én het BMW Sound systeem. Dus in principe alles wat je maar nodig kunt hebben. De normale prijs van de i5 eDrive40 is normaal gesproken 77.565 euro, dus je bent altijd voordeliger en completer uit. Kijk, dat is nog eens handig.

Concurrentie:

Met de lagere vanafprijs en iets minder kale uitrusting is de concurrentiepositie van de BMW i5 ietsje verbeterd:

BMW i5 eDrive40 Business Edition | € 69.995

BYD Han Executive | € 68.990

Mercedes-Benz EQE 300 Business Line | € 71.148

Nio ET7 75 kWh | € 83.471 (maar die accu zit daar niet bij in)

De BMW i5 zit nu in een bijzondere positie. De Chinese automerken bieden heel erg veel waar voor redelijk wat geld. De Duitse automerken zijn aanzienlijk soberder uitgerust. In het Executive-segment speelt imago een belangrijke rol. De Mercedes heeft min of meer gelijke uitrusting, maar een polariserend uiterlijk. De range van de EQE is beter, maar voor prestaties moet je bij BMW zijn.

