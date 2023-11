F1 Journalist zegt sorry vanwege vuig gerucht over Alonso

Een bekende F1 journalist gaat diep door het stof vanwege een boulevard-nieuwtje dat hij verspreid heeft. Foei!

We leven in 2023 en dat betekent dat niets wat je hoort eigenlijk te vertrouwen valt. Iedereen heeft een ‘agenda’, AI neemt de wereld over en betrouwbare bronnen van informatie zijn haast niet meer te onderscheiden van onbetrouwbare. Tenzij je heel goed oplet en dat wil eigenlijk niemand doen, want dat wordt een hele dagtaak.

Low stakes

Dit kan enorme gevolgen hebben voor zowel individuen als voor groepen mensen. En wat dat betreft is het maar goed dat wij van autoblog het vooral hebben over auto’s en F1. Het gaat zogezegd ‘nergens’ over, dus zijn de belangen ook niet zo groot. Auto’s hebben geen gevoelens die je kan kwetsen (behalve Alfa Romeo’s, uiteraard) en de miljonairs in de F1 paddock vinden hun weg wel in het leven, ook als we ze een keer terecht bekritiseren vanwege wanprestaties. Het gaat niet per se om het verpesten van mensenlevens met fake news en valse aantijgingen, zogezegd.

Fernando boos

Desalniettemin kan het natuurlijk ook voor de toppers vervelend zijn als verkeerde informatie over ze wordt verspreid. Dus reageerde Fernando Alonso onlangs gebeten toen journalist Albert Fabrega op internet verspreidde dat de wenkbrauw weg zou gaan bij Aston Martin om zich te voegen bij Red Bull Racing.

Is er inhoud?

Dat is grotendeels wishful thinking, dunkt ons. Het is een soort logische gedachte waarvan je wil dat die waar is als F1 fan. Maar dat maakt het natuurlijk nog niet echt zo. De logica erachter is helder: Perez presteert ver onder de maat bij Red Bull Racing en na drie jaar is het excuus eraf dat hij ‘moet wennen’. Er is geen goede reden aan te nemen dat dit opeens zou veranderen.

Alonso op zijn beurt heeft laten zien dat hij nog steeds erg goed is, maar met zijn 42 jaar levenservaring heeft zelfs hij geen eindeloze horizon meer voor zich in de koningsklasse. Ferrari, Mercedes en McLaren lijken geen opties. Dus áls Fernando nog echt alles op alles wil zetten om races te winnen en misschien bijna twintig jaar na zijn laatste titel nog eens kampioen te worden, móet hij eigenlijk de gok wagen naar Red Bull te gaan.

Helemaal vreemd is deze gedachte ook binnen de paddock niet. Helmut Marko liet eerder al doorschemeren dat Alonso de enige echt realistische vervanger voor Perez is. En Checo zou dan eventueel terug kunnen naar het team waar hij al jaren succesvol reed, mocht Lawrence Stroll daar ook zin in hebben.

Fabrega gaat te ver

Fabrega ging echter nog een stapje verder door op Twitter te verklaren dat de deal min of meer rond zou zijn. Alonso liet weten dat hier niks van waar is, dat dit zijn werkrelatie met team groen schendt en dat hij ‘zeker zou stellen dat dit gevolgen zal hebben‘. Fighting words van de Spanjaard dus. Pak aan die roddeltante!

Het boetekleed

Het heeft effect gesorteerd, want Fabrega trekt nu het boetkleed aan en komt uitvoerig terug op zijn woorden. Een Mea culpa dus, of een desculpa me, om het in het Spaans te houden. Diep door het stof zoals dat hoort ook natuurlijk als je vuige roddels verspreidt over iemand.

Waarvan akte. Gelukkig kijken wij bij autoblog altijd uit voor dit soort polemieken. Wil jij nog iemand je excuses aanbieden voor het verspreiden van roddels? Laat het weten, in de comments!