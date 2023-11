Paarse RUF CTR Anniversary is om te smullen

Een Yellowbird is gaaf, maar een Purplebird is eigenlijk nog gaver.

Restomods op basis van de 964 zijn er legio en ja, die zijn allemaal heel speciaal en heel gaaf. Toch kan het nóg specialer. In plaats van een 964 te nemen en heel veel dingen aan te passen, bouwt RUF gewoon compleet nieuwe auto’s.

Een van de gaafste creaties van RUF is de CTR Anniversary. Dit is de spirituele opvolger van de legendarische CTR ‘Yellowbird’. Waar het origineel nog een aangepaste 911 was, is de nieuwe RUF CTR dus een op zichzelf staand model.

De RUF CTR heeft de klassieke looks van een 964, maar is gewoon een moderne auto. De CTR Anniversary beschikt over een carbon monocoque en ook de volledige carrosserie is opgetrokken uit carbon. Daardoor weegt de auto maar 1.200 kg.

De CTR Anniversary is ook voorzien van carbon-keramische remmen, vijfvoudig verstelbare schokdempers en een liftsysteem op de vooras. Het is dus in veel opzichten een moderne supercar, maar dan met retrolooks.

Als je onder de motorkap kijkt lijkt het even alsof je naar een luchtgekoeld blok kijkt, maar het is toch echt een moderne watergekoelde boxermotor. De 3,6 liter grote zescilinder produceert behulp van twee turbo’s maar liefst 710 pk.

Deze motor is gekoppeld aan een zeventraps handbak, wat dit een van de krachtigste handgeschakelde auto’s ter wereld maakt. Voor zover wij weten gaat alleen de Dodge Challenger Hellcat hier nog overheen. En de Koenigsegg CC850, maar die heeft geen echte handbak.

Met zijn 710 pk is de CTR Anniversary niet de snelste auto ter wereld (waar zijn voorganger dat wel ooit was), maar deze auto is snel genoeg. Deze RUF doet 0-100 km/u in 3,5 seconde en heeft een top van 360 km/u.

De RUF CTR Anniversary maakt zijn debuut op de autosalon van Genève in 2017 en er worden in totaal maar 50 stuks gebouwd. Een daarvan wordt nu geveild en dat is een zeer fraai exemplaar.

Deze CTR is namelijk niet uitgevoerd in geel, maar in de kleur Aubergine. Dit is een hele fraaie kleur die, afhankelijk van de hoek, meer naar rood of meer naar paars neigt. De auto heeft ook een matchend interieur, uitgevoerd in paars alcantara.

Toch moet deze ‘Yellowbird’ het niet helemaal zonder de kleur geel stellen: de gele remklauwen en gele accenten in het interieur zijn een leuke knipoog naar het origineel. Al met al een unieke uitvoering van een auto die sowieso al heel bijzonder is.

Deze prachtige paarse RUF CTR is dit jaar gebouwd en heeft nog maar 50 km op de teller staan. Oftewel: hij is splinternieuw. De auto wordt nu zonder reserve geveild via Collecting Cars. De veiling loopt nog vier dagen, maar we vermoeden dat de reserve al gehaald is. Het hoogste bod staat namelijk al op 1.500.500 dollar (zo’n 1,4 miljoen euro). Dat is al meer dan de nieuwprijs, want die was €830.000 voor belastingen.

