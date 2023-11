Bomvolle premium crossover met minimaal 180 pk – AB Advies

Een bomvolle premium crossover is tegenwoordig helemaal hip en happening, maar wat is er op de occasionmarkt te krijgen?

Voor Marco en Denise mogen we op zoek naar een toffe opvolger van hun huidige auto, een Volkswagen. Ze rijden al jaren een VW en op dit moment hebben ze een Tiguan R-Line met alle opties. Een heerlijk volle auto, precies zoals Marco dat graag ziet. Mensen die geen full options auto hebben, kunnen niet goed zoeken stelt hij. Hij heeft nu al 5 keer een Volkswagen op rij gehad en allemaal waren ze full options.

Zoektocht naar bomvolle premium crossover

Hun Tiguan, een 2.0 TSI 4Motion, heeft er inmiddels al 270.000 km op zitten. Ze rijden namelijk heel erg veel kilometers. Zelf wonen ze in het noordelijke puntje van Noord-Holland, maar hun familie woont in Zeeland en hij werkt in Hoorn. Tijd voor een opvolger dus. Een diesel is uit den boze, ook met de te verwachten afschrijving. De auto moet een crossover zijn en voorzien van een automaat, vierwielaandrijving voor de wintersport en – je raadt het al – een full options-uitrusting.

De motor moet wel een beetje potent zijn, voor minder dan 200 pk doen ze het niet. Hun Tiguan had standaard 180 pk, maar na een kuurtje bij een specialist in Doetinchem heeft ‘ie meer dan 260 pk! Kijk, dat zet zoden aan de dijk!

Hun droomauto is een Porsche Macan, maar die auto is nu nét nog te prijzig. Zeker als je full options wenst en dat wil Marco. Maar het mag wel zo’n soort auto zijn. De kinderen hebben hun eigen autootje al, dus ruimte is niet het allerbelangrijkste, alhoewel het wel een vijfdeurs moet zijn en er wel een achterbank in moet zitten

De wensen en eisen voor een bomvolle premium crossover kun je hieronder bekijken

Huidige auto’s Tiguan 2.0 TSI DSG R-Line (daarvoor andere VW’s) Koop / lease Koop Zakelijk / prive Voornamelijk privé Kilometrage 35.000 km per jaar Brandstofvoorkeur Benzine. Hybride mag, diesel niet Reden aanschaf andere auto Huidige auto staat op 270.000 Gezinssamenstelling 2 volwassenen, beide kinderen hebben al een Up voor school Voorkeursmodellen Porsche Macan, Range Rover Evoque No go Alles met een handbak, weinig power en niet full options

Waar halen we de bedragen vandaan?

Verbruik via Spritmonitor/Fuelly

Brandstofprijs: 2,172 (Euro 95)

Verzekering: 11 jaar schadevrij

MRB: provincie Noord-Holland

Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 AWD Aut. Dynamic (L538)

€ 29.950 (specialist)

2015

100.000 km

Wat is het?

Een kleine Range Rover! Of een luxe Freelander (dat ze tegenwoordig Discovery Sport noemen). De Evoque is een statement op wielen. Qua uitstraling en design is dit gewoon een poepchique auto. Que techniek is het een doorontwikkeling van… de Ford Mondeo! Het is zwaar aangepast voor Land Rover, alhoewel deze 2.0 benzinemotor gewoon de EcoBoost van Ford is.

Hoe rijdt het?

Ondanks dat het een auto voor het asfalt is, kun je er in het terrein enigszins mee uit de voeten. Ook de aanloophoeken en doorwaad-diepte zijn bovengemiddeld goed voor een auto uit de klasse. Niet dat je er ooit mee in het terrein gaat, maar toch. Het is verder een prettig rijdende auto met een redelijk precieze besturing en comfortabel onderstel. Echt sportief is het niet, maar voor gebruik in Nederland is het meer dan voldoende.

Kosten Land Rover

Verbruik: 1 op 9,28

Brandstofkosten: € 638 p.m.

Gewicht: 1.620 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 80 p.m.

Verzekering: € 70 p.m.

Totaal per maand: € 788

Onderhoudsprognose

Van alle Range Rovers is dit wel de gene die je het liefste naar de garage brengt. Het is namelijk de goedkoopste Range Rover om op de weg te houden. Dat is natuurlijk heel erg relatief, alhoewel het lijstje met minpunten voor de Evoque behoorlijk klein is. De airco is een zwak punt, dus check deze.

Rij ook even op een slecht wegdek voor bonkende geluiden uit het onderstel. Oh, en het leer kan snel slijten, alhoewel dat bij per uitvoering kan schelen Uiteraard hebben we een aankoopadvies voor je:

Afschrijvingsprognose

Traditioneel schrijven Range Rovers hard af, maar met de Evoque valt dat heel erg mee. Zeker niet in deze specificatie. Verreweg de meeste Evoques zijn namelijk voorzien van een dieselmotor en niet al te rijke uitrusting.

Dus met een complete benzine-versie zit je altijd goed. Maar ja, als je er een ton bij rijdt in drie jaar tijd schrijf je de helft sowieso wel af.

Lexus RX450h F Sport (XL10)

€ 26.950 (merkdealer)

2014

115.000 km

Wat is het?

Eigenlijk de allereerste crossover nieuwe stijl zoals we die vandaag kennen. De Lexus RX was in Japan als Toyota Harrier op de markt en was een premium crossover die niets met offroaden te maken had. In dit geval is het alweer eentje van de derde generatie na de facelift. De RX is een maatje groter dan de Evoque en flink ruimer.

Hoe rijdt het?

Ondanks dat we een F Sport voor je gevonden hebben, is het geen dynamische auto. Dat is ook niet erg. Sterker nog: dat is juist zijn pré. Dit zijn ultieme relax-mobielen. De combinatie van een ietwat luie V6 en elektromotor is een goede. De besturing is erg kunstmatig, maar ergens werkt het voor deze auto. Het is een relaxte boot en ergens wordt je er zelf ook helemaal ontspannen van.

Kosten Lexus RX

Verbruik: 1 op 11,64

Brandstofkosten: € 545 p.m.

Gewicht: 2.085 kg

Motorrijtuigenbelasting:€ 119 p.m.

Verzekering: € 105 p.m.

Totaal per maand: € 769

Onderhoudsprognose

Het is een Lexus, dus je zit wel safe. Deze auto’s staan te boek als zeer betrouwbaar. De techniek wordt dan ook breed toegepast in een hoop andere modellen. Dat wil niet zeggen dat de Lexus RS450h goedkoop is in onderhoud, het blijven behoorlijk flinke auto’s met een hoop techniek aan boord dat bij gehouden dient te worden. Check hier ons RX aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Dit is een opmerkelijke. Normaliter schrijven Lexussen vrij hard af, maar dat is meestal aan het begin van de loopbaan, de eerste paar jaar. Daar heb je nu voordeel van ondervonden, Marco! Als ze eenmaal ietsje ouder worden, komt iedereen erachter hoe betrouwbaar die auto’s zijn en wil men er graag eentje hebben.

Dan komen we erachter dat iedereen een Duitse of Zweedse premium auto kocht en er weinig Lexussen te koop staan. Ergo: de prijzen zijn relatief hoog. Dus qua afschrijving zit je behoorlijk safe met de Lexus.

Alfa Romeo Stelvio Super 2.0T Q4 (949)

€ 29.995 (particulier)

2017

110.000 km

Wat is het?

De redder van het merk Alfa Romeo. Ondanks dat alle petrolheads kijken naar de Giulia, is de Stelvio in veel markten de populairdere auto. Het is een van de sportiefste crossovers op de markt. Het is ook nog eens een heel erg jong exemplaar. Voor een ‘full options’-uitrusting moet je goed zoeken.

Aanvankelijk waren er namelijk alleen naamloze basisuitvoering en een luxer aangeklede ‘Super’. Pas later kwamen de B-Techs enzo. Je kan zoeken naar een ‘First Edition’ of een dik aangeklede Stelvio Super.

Hoe rijdt het?

Minder dan een Giulia, maar beter dan de meeste andere crossovers. Die besturing is behoorlijk precies én heel erg ‘snel’. Dat is wel eventjes wennen bij een auto van dit kaliber, zeker als je net een proefrit hebt gemaakt in bovenstaande Lexus.

De wegligging is ook bovengemiddeld sportief voor deze klasse. Het grote probleem is dat men vaak wel het IDEE van een sportieve auto wenst, maar niet daadwerkelijk een sportief rijdende auto. Het is overigens geen kart met vier deuren hoor, je an er prima 30.000 km per jaar mee afleggen.

Kosten Alfa Stelvio

Verbruik: 1 op 9,89

Brandstofkosten: € 641 p.m.

Gewicht: 1.635 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 80 p.m.

Verzekering: € 85 p.m.

Totaal per maand: € 806

Onderhoudsprognose

Dat valt eigenlijk heel erg mee. In grote lijnen zijn motor, bak en aandrijflijn verregaand betrouwbaar. De oliepomp kan een zwak punt zijn, evenals de waterpomp (check voor koelvloeistoflekkage). Een krakende middenconsole is voor een handige Harry best op te lossen. De meeste issues zijn van elektronische aard en ook niet eens zo heel erg schokkend. Achterklep, navigatiesysteem en de accu zijn zwakke punten. Check of het naar behoren werkt. Bekijk hier onder het Stelvio aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Grote Alfa Romeo’s schrijven hard af, normaal gesproken. En deze ook. Want dit is een auto uit 2017, nog redelijk vers dus. Het is dus zeker geen investering voor de toekomst, maar het is absoluut niet dramatisch. Iedereen die een Giulia wil, maar kinderen heeft en een grote achterklep kan waarderen, zit aan de Stelvio vast.

Er is immers geen Giulia Sportwagon. Ook valt het verbruik en gewicht reuze mee voor het formaat van de auto. Dus absoluut interessant voor de occasionkoper, zeker omdat het aanbod erg beperkt is.

YOLO: Audi RS Q3 (8U)

€ 29.950 (occasion garage)

2014

85.000 km

Wat is het?

Aanvankelijk dachten we aan een Audi Q5. Die auto deelt (in de verste verte) zijn basis met de Porsche Macan. Maar ja, dan is een Stelvio leuker en de Lexus verstandiger. De Audi RS Q3 is het topmodel van de Q3 lijn. Wel een nadeel: ze zijn serieus krap. Voorin zit je uitstekend in de geweldige stoelen. Ook handig: veel exemplaren zijn heel erg luxe uitgerust.

Hoe rijdt het?

Dit klinkt heel erg stom, maar ergens is een RS Q3 leuker dan een RS3. De RS3 is vooral heel erg serieus, een tikkeltje te hard maar niet inspirerend. De RS Q3 heeft geen betonnen dempers en veren van graniet. Zeker op een slecht wegdek is het wat makkelijker om enthousiast te rijden met deze hoge Audi. En eigenlijk ook leuker. Het hoogtepuntje is natuurlijk die 2.5 liter vijfcilinder. Dit blok sleurt er enorm aan. Het is met gemak de snelste auto in dit overzicht en na een powerkuurtje is er (heel) veel meer mogelijk.

Kosten:

Verbruik: 1 op 9,06

Brandstofkosten: € 700 p.m.

Gewicht: 1.630 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 80 p.m.

Verzekering: € 90 p.m.

Totaal per maand: € 870

Onderhoudsprognose

Veel onderdelen zijn gelijk aan je huidige Tiguan. Maar omdat het een Audi is, is het ineens flink duurder. Dat krijg je met de premium-badge. De motor is een apart geval en is in grote lijnen erg betrouwbaar, maar moet wel de nodige zorg krijgen, uiteraard.

Afschrijvingsprognose

Het is een van de goedkoopste manieren om een Audi RS-product te rijden. RS Audi’s behouden hun waarde over het algemeen heel erg goed. Dus echt goedkoop zullen deze auto’s niet worden. Sterker nog, ondanks het Yolo-karakter van de auto denken we dat over een jaartje of drie deze auto het minst heeft afgeschreven.

Conclusie bomvolle premium crossover:

En welke bomvolle premium crossover moet je kiezen? Nou, dat is is een lastige, want dit segment is zo groot dat je een hoop kanten op kunt gaan. De Evoque is wat dat betreft wel een auto die perfect de vraag van de lezer beantwoordt. Dat gezegd hebbende zijn de andere opties veel comfortabeler, sportiever of sneller (in die volgorde). De Alfa Stelvio combineert prettige rijeigenschappen aan een ruim interieur én is ook best luxe. Het enige nadeel is dat de full options-modellen pas later kwamen en je daar wat langer naar moet zoeken.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!