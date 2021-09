F1: meer kombochten na het succes op Zandvoort!

De Formule 1 is in de ban van de kombochten na het succes afgelopen weekend op Zandvoort.

F1-auto’s die als een soort kurkentrekker worden getrokken door een kombocht. Het ziet er ontzettend gaaf uit op televisie. Het was even afwachten hoe dit zou uitpakken, maar de Formule 1 ziet het als een weergaloos succes. Ze vinden het zo gaaf dat ook andere circuits op de kalender één of meerdere kombochten gaan krijgen.

Formule 1 kombochten

Ross Brawn, Managing Director Formule 1, praat in de podcast F1 Nation over het idee van de kombochten. Internationaal werd er meerdere keren gesproken over een soort achtbaan-effect in het geval van Circuit Zandvoort.

De toegenomen populariteit voor het fenomeen was reden voor hen om ervoor te zorgen dat de circuits in Yas Marina in Abu Dhabi en het Jeddah Street Circuit in Saudi-Arabië ook een kombocht zouden krijgen. Verder laat Brawn weten in de podcast dat het Charlie Whiting was die het idee van een kombocht in de Formule 1 opperde. Helaas heeft Whiting nooit mogen meemaken wat het resultaat van de kombocht in Zandvoort teweeg heeft gebracht.

Hoewel Yas Marina en Jeddah een kombocht krijgen zal het niet zo spectaculair worden als Zandvoort, aldus Brawn. Zandvoort is echt uniek in hoe stijl hoe de bochten lopen.