Mercedes draait donuts op terras in Turnhout [video]

Het is weer een wat anders dan volgas door een winkelstraat rijden. Deze Mercedes in Turnhout maakt het wel erg bont.

Met microfoons die geluid meten in Rotterdam moeten automobilisten die herrie willen schoppen uitwijken naar andere gebieden. Blijkbaar is het Belgische Turnhout een goede plek daarvoor. Een Benz ging op een plein waar mensen rustig op een terrasje zaten helemaal los.

Mensen schrokken zich een hoedje toen de Mercedes op het terras in Turnhout begon met donuts te draaien. Op videobeelden is te zien dat het allemaal niet zo heel beheersbaar gaat. Wat de auto daar überhaupt te zoeken had is niet duidelijk. Het is verboden voor auto’s om zich op het plein te begeven.

Mercedes gaat los in Turnhout

De politie heeft de man kunnen oppakken en is een onderzoek gestart. Naast de video van een getuige zijn er ook camerabeelden. Graag ontvangt de politie nog meer foto’s of video’s van mensen die het tafereel hebben gefotografeerd of gefilmd. Vermoedelijk kan dit als bewijs worden gebruikt in de zaak. De Mercedes is tevens als onderdeel van het onderzoek in beslag genomen.

Denk dus twee keer na voordat je donuts gaat draaien op een plein waar mensen op een terras zitten. Maar dat hoeven we hopelijk niet uit te leggen.

Fotocredit: Politie Regio Turnhout. Video: Maxim Serrien via Facebook. Met dank aan Flyerbunch voor de tip!