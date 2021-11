Facelift Audi e-tron onderweg, maar einde in zicht

Er komt een facelift aan voor de Audi e-tron. Maar daarna is het ook over en uit.

De Audi e-tron is een heel belangrijke auto voor Audi geweest. In veel opzichten is het een soort ‘anti-Tesla’. Een reguliere crossover met alle Audi-eigenschappen die je van een Audi verwacht. Natuurlijk, een Tesla is veel eigenwijzer en op veel vlakken vooruitstrevender. De Audi e-tron is echter voor mensen die dat per se niet wensen en ook niet zozeer een statement willen maken met hun auto. Het is gewoon een Audi-crossover, maar dan elektrische.

Het huidige model is sinds eind 2018 leverbaar. De meeste exemplaren zijn van 2019 of jonger, dus. Dat is op zich niet heel erg oud, maar toch zet Audi in op een facelift van de e-tron. De ontwikkelingen qua elektrische auto’s staan niet stil, dus wat acceptabel was in 2019, is inmiddels is alweer een beetje achterhaald. Over minder dan 40 dagen leven we immers al in 2022.

Uitzingen

De e-tron facelift zorgt ervoor dat het model weer even kan uitzingen. De koplampen zullen iets platter worden en de (in principe compleet overbodige) grille ietsje groter. In technisch opzicht zijn er nog geen details, maar we verwachten iets meer vermogen en iets meer actieradius. Met name dat laatste is wel een dingetje bij de e-tron.

Het einde voor de Audi e-tron is overigens wel in zicht, aldus het Franse RTL Info. De auto zal namelijk tot 2026 in productie blijven in België. De reden is eigenlijk vrij logisch. De naamgeveing is een beetje onhandig. De eerste ‘e-tron’ moest het ‘e-tron’-sublabel bekendheid geven. Maar nu heten alle elektrische Audi’s e-tron.

Facelift Audi e-tron laatste wapenfeit

Dat wil niet zeggen dat er geen plaatsvervanger zal zijn. In tegendeel, er komen er zelfs twee. Enerzijds is dat de Audi Q6 e-tron. Deze staat op het PPE-platform en is het zustermodel van de nieuwe elektrische Porsche Macan. Dit model zal ietsje kleiner zijn dan de huidige e-tron. Daarnaast komt er een Audi Q8 e-tron.

Deze zal op zijn beurt ietsje groter zijn dan het model dat we nu kennen, maar wel gepositioneerd worden als de opvolger van het de e-tron. Een groot verschil tussen de e-tron en de komende Q6 e-tron en Q8 e-tron is de bodemplaat. De huidige e-tron staat op een aangepast MLB-platform, de nieuwe modellen zullen als ‘EV’-only worden ontworpen.

Via: motor1.com