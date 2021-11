Vernieuwde Alpine A110 is nu nog wat beter

Met de vernieuwde Alpine A110 kan het merk er weer even tegenaan.

Eigenlijk is het best opmerkelijk dat automerken die actief zijn in de Formule 1, nauwelijks auto’s verkopen. Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo, Honda, McLaren. Alleen Mercedes is de echte massaproducent (totdat Audi erbij komt, uiteraard). hetzelfde geldt uiteraard voor Alpine. Dat merk heeft slechts één model in de showrooms staan: de A110.

Dat is overigens wel een auto in de ware geest van de originele Alpine. Een zeldzaam geslaagde sportwagen die je het best zou kunnen omschrijven als een Franse Lotus. De auto gaat alweer vier jaar mee, dus is het de hoogste tijd voor een update. De vernieuwde Alpine A110 is door de heren van Renault Sport, eh, Alpine, weer bijgepunt zodat deze er weer even tegenaan kan.

Vernieuwde Alpine A110

De instapper is nog altijd de reguliere ‘A110’. Deze heeft de bekende 1.8-motor met nog altijd 252 pk en 320 Nm. De prestaties zijn eveneens identiek als voorheen. In 4,5 seconden knal je naar de 100 km/u en de top is 252 km/u.

De Alpine A110S is sterker dan voorheen. De 1.8 motor heeft nu 300 pk en 430 Nm. Dat is ietsje meer vermogen (8 paardenkrachten) en ietsje meer koppel (20 Newtonmeters). De prestaties zijn dan ook ietsje beter. De 0-100 km/u acceleratie duurt nu slechts 3,7 seconden. Voluit op de A31 kun je 275 km/u aantikken, mits het verkeer het toelaat.

Aero kit

Als je wil kun je de A110S meer hardcore maken middels een aero-kit. Deze kun je eenvoudig herkennen aan de voorzijde vanwege de splitter. Aan de achterkant is er een flinke spoiler. Verder krijg je een extra luide uitlaat, remmerij van Brembo en een straffer chassis. Van binnen kun je deze versie herkennen aan de standaard Sabelt-sportstoelen. Verder zijn er wat oranje details in het interieur.

Bijzonder is een nieuw smaakje: de Alpine A110 GT. Deze combineert de aandrijflijn van de A110S, maar is iets meer op dagelijks gebruik afgestemd. De A110S is meer een auto voor de person die af en toe een trackday doet. De A110 GT is voor als je voornamelijk op de openbare weg rijdt. Qua uiterlijk lijkt ‘ie meer op de reguliere versie en je hebt ook de reguliere ophanging. Wel krijg je de 300 pk sterke motor in de Alpine A110 GT.

De vernieuwde Alpine A110 is per direct te bestellen bij de betere Alpine-dealer.