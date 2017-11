Fail: rotonde Amersfoort gaat opnieuw miljoenen kosten

En dat terwijl het ding er pas tien jaar ligt.

In Amersfoort is één van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum de weg door De Nieuwe Poort. Deze moderne rotonde met daaronder een tunnelbak, moest er tien jaar geleden voor zorgen dat de doorstroming verbeterd werd. Rotondes zijn immers de oplossing voor alles, toch? Nou nee, het gaat allemaal niet helemaal zoals gewenst in Amersfoort. Er gebeuren voornamelijk teveel ongevallen waarbij automobilisten en fietsers betrokken zijn en dus werd er de afgelopen jaren al een aantal keer geprobeerd om de situatie te verbeteren. Andere voorrangssituaties, middengeleiders, verkeerslichten en andere pogingen ten spijt: het blijft chaos in De Nieuwe Poort.

De komende jaren wordt er bovendien een verkeerstoename van 20 tot 40 procent voorspeld op het verkeersplein. En dus zal de chaos potentieel alleen maar groter worden. Daarom wil de gemeente nu een onderzoek laten uitvoeren naar hoe het punt opnieuw kan worden ingericht. De gemeenteraad gaat vanavond stemmen over een uit te voeren onderzoek. Kosten van dat onderzoek alleen al bedragen €350.000 euro. De verwachte uitkomst van het onderzoek? Een tussen de 30 en 40 miljoen euro kostende herinrichting van het verkeersplein. Ouch.

Fotocredit: Googlemaps

Bron: AD