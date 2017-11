Lamborghini gaat elektrisch met Terzo Millennio

Raar nieuws: deze Lamborghini heeft geen oldschool plofmotor!

Lamborghini is één van de weinige merken die nog altijd angstvallig is weg gebleven van andere aandrijflijnen dan hoe we ze al jaren kennen: het soort dat op gesmolten dinosaurussen loopt. Maar ook in San’Agata Bolognese moesten de ontwerpers er nu aan geloven. De opdracht luidde namelijk: ontwerp een elektrische supercar. Lamborghini werkt samen met twee laboratoria van het Massachusetts Institute of Technology aan haar elektrische toekomst.

Voluit heet het beest Lamborghini of the Terzo Millenio. Het concept moet het ontwerp en techniek van de toekomst laten zien, terwijl het ondertussen de visuele impact houdt van de huidige Lamborghini’s. Naar eigen zeggen is de auto bedoeld voor “super sports car enthusiasts of the future”. Er zijn vijf belangrijke dimensies aan deze auto: energieopslag, innovatieve materialen, aandrijflijn, vooruitstrevend design en emotie.

Men wil bij Lamborghini de regels herschrijven voor elektrisch aangedreven sportwagens. Alles wat er nu op de markt is overtreffen, en bovendien prestaties kunnen bieden die huidige verbrandingsmotoren overtreffen. Bijkomend voordeel voor Lamborghini is natuurlijk dat ook hun huidige klanten al last hebben van range anxiety. Lamborghini’s zijn nu immers ook zodanig ontworpen dat de actieradius snel afneemt, zeker als je per ongeluk het meest rechter pedaal intrapt.

Er wordt ook gekeken naar nieuwe manieren om lichtgewicht materialen in de auto te kunnen gebruiken. Daarvoor ontwikkelt Lamborghini haar kennis op het gebied van koolstofvezel door, waarbij ook naar mogelijkheden wordt gekeken om de body te gebruiken voor opslag van energie. Om te voorkomen dat je bij het eerste het beste scheurtje of parkeerdeukje een flinke opdonder krijgt, wordt er zelfs gekeken of het mogelijk is een zelfherstellende structuur te ontwikkelen die kleine scheurtjes zelf herstelt. Over toekomstmuziek gesproken, maar het is een mooie gedachte.

Voor de Terzo Millennio houdt Lamborghini vast aan vierwielaandrijving. De elektromotoren huizen in de wielen, wat de designers meer vrijheid gaf bij het ontwerpen. Het monocoque heeft alleen de energieopslag en de twee zitplaatsen in zich bijvoorbeeld. Toch vinden we het ook weer niet enorm radicaal, anders dan anders. De wat losstaande achterwielen zien we nu al bij auto’s als de nieuwe Ford GT. Wat wel grappig is: Piloted Driving moet het mogelijk maken om eerst als passagier van je eigen auto een circuit te beleven, zodat je kan zien hoe hard je waar kan gaan. Vervolgens neem je het natuurlijk over en ram je zelf de snelste tijd op de klokken, wat je kan doen door een virtuele “ghost car” te volgen.

We overdrijven denk ik niet als we stellen dat het nog wel even zal duren voordat we dit allemaal écht mogen ervaren. Neemt niet weg dat Lamborghini haar eerste officiële stap richting elektrische sportwagens zet met deze concept. Natuurlijk waren er al hardnekkige geruchten over de Urus maar dat is een SUV, dat is toch anders. Check gewoon eens wat er tot nu toe in ons archief te vinden is over elektrische Lambo’s en je komt uit bij gekke concepts, een rare zelfbouw driewieler en een golfkar.

Het is een beetje raar wakker worden zo, vinden jullie ook niet?