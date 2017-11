80-plussers overlijden vaker in het verkeer

En daarmee gaan ze tegen de trend in.

We weten dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers de afgelopen twee jaar weer toegenomen is, waarmee een einde kwam aan de dalende trend. Er overleden 629 mensen in het verkeer in 2016, terwijl dat er in 2015 nog 621 waren en in 2014 “slechts” 570. We weten ook dat de meeste slachtoffers in 2016 automobilisten waren, maar nu heeft het CBS cijfers vrijgegeven die wat meer inzicht geven in die groep slachtoffers.

Onder alle leeftijden nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers af sinds 2006, behalve in de groep ouderen van 80 jaar of ouder. In 2006 overleden er 98 ouderen in het verkeer, maar afgelopen jaar waren dat er 135. Uiteraard heeft de vergrijzing hier iets mee te maken, maar dat verklaart niet alles. De stijging van het aantal mensen in deze leeftijdsgroep was namelijk 28% terwijl het aantal verkeersdoden steeg met 38%.

Nu zou het natuurlijk makkelijk zijn om te zeggen “Ja, maar ze kunnen ook niet rijden!”, maar dat is te makkelijk. Er wordt in de cijfers geen schuldvraag behandeld en dus kan het net zo goed zijn dat deze mensen vaker het slachtoffer zijn van bijvoorbeeld onoplettende en jongere smartphone-achter-het-stuur-gebruikers. VVN is bijvoorbeeld van mening dat de smartphone de grootste oorzaak is voor het stijgende aantal ongevallen in ons land. En laten we eerlijk zijn: er zijn niet heel veel 80-plussers die überhaupt zo’n ding gebruiken, laat staan achter het stuur.

Andere cijfers die het CBS vrijgaf tonen aan dat we met z’n allen vaker de weg op gaan, dat een zakelijke auto 6% meer kilometers maakt, bedrijfsvoertuigen bijna 3% meer kilometers maken, bestelauto’s 4,5% meer en dat dat allemaal komt door economische voorspoed. En daarom staan we dus met z’n allen vaker in de file. De elektrische auto neemt overigens slechts 2,2 procent van alle kilometers voor z’n rekening. Meer feitjes kun je hier lezen.

