Ferrari 250 GT California Spider: de mooiste cabrio ooit?

In Noordwijk is een absoluut pareltje van een Ferrari gespot.

Een Ferrari 488 Pista is natuurlijk een gave auto om tegen te komen, maar @rvcarphotographic spotte nog een andere auto die de Pista in één klap niet meer bijzonder maakte. Ernaast stond namelijk een heuse Ferrari 250 GT California Spider. Dat is een topspot van de bovenste plank, zeker op Nederlandse bodem.

California

De Ferrari 250 heeft talloze variaties gekend, maar de California Spider hoort zeker bij de bekendste en meest gewilde 250’s. Deze versie was gericht op de VS, in het bijzonder Californië. Daar heeft de auto dus zijn naam aan te danken.

De California Spider is een van de fraaiste open Ferrari’s en misschien überhaupt wel een van de mooiste cabrio’s ooit. Dat is te danken aan Scaglietti, die verantwoordelijk was voor het design. Zeker in deze prachtige donkerrode kleur is het een absoluut plaatje.

LWB of SWB?

Klassieke Ferrari’s herkennen kan soms best ingewikkeld zijn, want van de California Spider waren er ook weer twee varianten. Vanaf 1960 werd de wielbasis ingekort, waardoor er onderscheid gemaakt kan worden tussen een LWB en een SWB.

Zo op de foto’s is het praktisch onmogelijk om de lengte van de wielbasis in te schatten (het scheelt 20 centimeter), maar gelukkig zijn er nog een paar andere subtiele herkenningspunten. Uit de luchtinlaten aan de zijkant kunnen we afleiden dat dit de vroegere LWB is.

Net als alle andere 250’s beschikt de 250 GT California Spider over de welbekende Colombo V12. In dit geval is deze goed voor 240 pk. De SWB kreeg daar nog 40 pk bij, naast diverse andere upgrades.

Waarde

Van de 250 GT California Spider LWB zijn er in totaal 50 gebouw. Dat zijn doorgaans geen auto’s die vaak buiten mogen spelen. Dat je zo’n auto zomaar tegenkomt in Nederland is echt een unicum. Die Pista is een leuke bonus, maar de 250 is toch echt de ster van de show.

We moeten toch ook de waarde van deze auto nog even benoemen. Er zijn dit jaar twee LWB’s geveild, die beide circa €5,1 miljoen opbrachten. Dat is heel veel geld, maar daarmee is de LWB nog de goedkoopste van de twee. De SWB brengt namelijk al gauw het drievoudige op, ook al zijn er daar ongeveer evenveel van gebouwd.

