McLaren W1 met 1.275 pk is officieel!

De derde écht bloedstollende McLaren, aldus henzelf, is hier en hij heet W1.

Er is weer voldoende gedaan in de media om dit artikel eigenlijk enkel een bevestiging te laten zijn van wat we al weten. Maar goed, het is altijd mooier om het ook nog even vanuit de bron, in dit geval McLaren, bevestigd te krijgen. De McLaren W1 is namelijk officieel onthuld.

McLaren W1

En dat op zondag! Dat gebeurt niet vaak, maar dit keer moest het volgens het merk uit Woking. De W1 is namelijk een viering van de eerste F1-constructeurstitel van McLaren, neergezet door Emerson Fittipaldi op 6 oktober 1974. Fittipaldi werd ook nog eens wereldkampioen als bestuurder. In de W1 zit dus al het racesucces van McLaren verborgen.

En als we toch bezig zijn met historische terugblikken: deze auto markeert volgens McLaren ook de derde auto uit hun zeer belangrijke serie van modellen die enkel een letter met het cijfer ‘1’ ontvangen. De F1 uit 1992 natuurlijk, maar ook de P1 uit 2013. Nu, wederom elf jaar later, de W1. Dus laten we er even in duiken.

V8 hybride

Net als vrijwel alles wat McLaren sinds hun Automotive-tak heeft gebouwd, krijgt de W1 een V8. Uiteraard net als de P1 bijgestaan door een hybridecomponent. Bij de P1 was het totaalplaatje goed voor 916 pk, daar laat de W1 het niet bij. Die zet 1.275 pk op papier. Met ook nog eens een doldwaze 1.340 Nm aan koppel.

Een groot deel daarvan komt uit een nieuwe V8. Dat is wel wederom een 4.0 liter grote unit met twee turbo’s. Deze motor is echter goed voor 928 pk, het meeste wat McLaren ooit uit enkel een benzinemotor heeft getrokken. De elektromotoren voegen daar dus nog ruim 350 pk aan toe.

Uiterlijk McLaren W1

En dan natuurlijk waar iedereen een mening over zal hebben (of al heeft): het uiterlijk van de McLaren W1. Naar aanleiding van de lekkage werd een ietwat vreemd geheel getoond, maar zo in het McLaren-oranje (wat wel moet als je een racesucces eert, toch?) oogt het al iets frisser. Aerodynamica speelt wederom een grote rol in het ontwerp. De voorkant toont niet echt een herkenbare McLaren-designtaal, maar wat er niet is kan nog komen. Iets wat we niet vaak zien bij McLaren: in plaats van de ‘vlinderdeuren’ zijn de deuren echte Gullwing-achtige vleugeldeuren.

Prestaties

De McLaren W1 is op elk aspect de snelste McLaren ooit gebouwd. Zo klokte McLaren de W1 op drie seconden minder rond hun ‘referentiecircuit’ dan de Senna. Tegelijkertijd schiet de W1 sneller naar 300 km/u dan de Speedtail. Zowel de snelste McLaren voor rechte-lijnsnelheid als circuitprestaties moeten het dus afleggen tegen de W1. 0 naar 100 duurt 2,7 seconden, 0 naar 200 slechts 5,8 seconden en 0 naar 300 is gedaan in 12,7 seconden.

F1-spul

McLaren zegt dat de W1 ook vol zit met innovaties uit de F1, zoals vele aerodynamische componenten om een ground effect te creëren. Ook de vering is geïnspireerd op de vering van de F1-auto’s, McLaren heeft zelfs 3D-geprinte onderdelen gebruikt om deze aan het monocoque vast te schroeven. Dit monocoque, dat McLaren ‘Aerocell’ noemt, moet ook weer voor extreme stijfheid en prestaties zorgen.

Over aerodynamica gesproken: De achtervleugel kan bewegen, wat op zich niks nieuws is. Wat wel unieker is dan we gewend zijn: bij de W1 beweegt de spoiler naar achteren om zo voor extra aerodynamica te zorgen. Eindelijk een McLaren die de Long Tail-naam verdient, maar dan heet ‘ie weer geen LT.

Uitverkocht

Hebb0n? Jammer, dat kan al niet meer. De McLaren W1 gaat twee miljoen pond (dus tegen de 2,5 miljoen euro) kosten voor opties, en zoals altijd is de personalisatie via MSO eindeloos. Er worden 399 stuks gebouwd, maar al deze exemplaren hebben al een koper gevonden. Heeft McLaren dan eindelijk de hype van een hypercar weer aan hun zijde?