Ferrari 296 GTS laat zich zien! [video]

Het dak gaat eraf bij de Ferrari 296 GTS. Nee, letterlijk!

De line-up van de meeste supercars is best voorspelbaar. Het begint met een Coupé. Dan volgt er een Spider. En na een paar jaar soms ook nog een hardcore model. Ook weer eventueel als Coupé en als Spider. De Ferrari 296 bewandelt hetzelfde principe voorlopig, want de GTS is gespot in Maranello.

De auto is nog niet officieel voorgesteld door Ferrari, maar het model komt er natuurlijk wel. Die bevestiging komt naar aanleiding van de spybeelden die zijn gemaakt door YouTuber Varryx. De Ferrari 296 GTS krijgt een hardtop en zal elektronisch kunnen openen en sluiten. Een toepassing die we al jaren kennen van de Spider V8 middenmotor modellen.

Als het om de prestaties gaat zullen de verschillen minimaal zijn. Ferrari heeft dat doorgaans prima op orde om de Coupé en Spider bijna net zo snel te maken, ondanks het toegenomen gewicht van de dakconstructie. De aandrijflijn is natuurlijk hetzelfde. Een 3.0-liter V6 met twee turbo’s, gekoppeld aan een accupakket van 7,4 kWh. De plug-in hybride levert 830 pk en 740 Nm koppel. Waar de GTB in 2,9 seconden naar de 100 sprint, zal deze Spider naar verwachting drie tellen nodig hebben. Een kniesoor die daar op let natuurlijk. De topsnelheid van de Coupé bedraagt 330 km/u.

Later dit jaar is de officiële onthulling van de nieuwe Ferrari 296 GTS. Voor nu moeten we het met deze spybeelden doen.