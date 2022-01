BMW i4 vuurgevaarlijk door vergeten onderdeel

De BMW i4 is vuurgevaarlijk. Geen ontwerpfout, maar een productiefoutje.

Elektrische auto’s bouwen is in principe niet heel erg anders dan andere auto’s bouwen. Integendeel. De R&D kosten zijn iets hoger omdat het nieuwe techniek is, maar in principe zijn er minder onderdelen. Het zou dus mogelijk moeten kunnen zijn om de EV’s beter te bouwen dan de auto’s met verbrandingsmotor.

Maar wat blijkt, dat is niet het geval. Met name bij Tesla zien we geregeld de meest gênante productiefouten. Uiteraard doen we daar verslag van. Maar op zich zijn die fouten van Tesla zogenaamde groeipijnen. In zeer korte tijd hebben ze de productie enorm op weten te schalen.

Crash pads

Van BMW zou je zeggen dat ze alles in een keer goed doen. Maar dat is niet het geval. De BMW i4 is namelijk vuurgevaarlijk! Wat is er aan de hand? Simpel, ze hebben de i4’s iets te snel in elkaar geschroefd, kennelijk.

Het gaat om zogenaamde ‘crash pads’ voor de accu’s. Dat zijn een soort kussens die moeten zorgen dt de accu bij een crash opgevangen wordt. Het is niet zo dat er sprake is van een designfout. In principe moet het uitstekend werken. Maar het blijkt dat er een serie i4’s is waarbij BMW het vergeten is te monteren.

BMW i4 is vuurgevaarlijk (mogelijk)

Volgens de Safety Gate van de EU betreft het de BMW i4’s die gebouwd zijn van 15 september 2021 tot 30 november 2021. Het is niet zo dat bij alle i4’s dit onderdeel mist, maar het schijnt mogelijk te zijn. Volgens het onvolprezen BMWBlog (nee, dat zijn wij niet) is het euvel al gespot in Polen, Denemarken en Duitsland.

Alle i4’s uit die periode worden teruggeroepen om te controleren of het onderdeel aanwezig is. Zo niet, wordt het alsnog geplaatst. We noemen de BMW i4 vuurgevaarlijk met een reden, want vanwege het ontbreken van de crash pads, bestaat er een grotere kans op brand bij een ongeluk.

