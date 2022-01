Hoe de VW Up GTI sinds 2017 dik 20 procent duurder werd

Ooit kon je een Volkswagen Up GTI kopen voor minder dan twintig mille. Anno 2022 is dat een ander verhaal.

Van Golf GTI naar Up GTI

De Volkswagen Up GTI is de spirituele opvolger van de eerste generatie Golf GTI. Compact vanbuiten met onder de motorkap een gretige aandrijflijn. Een verrassend leuk recept, helemaal voor het Nederlandse wegennet.

Van NEDC naar WLTP

De VW Up GTI kwam al in 2017 op de markt. Het autobelastingsysteem in Nederland zag er toen nog wat anders uit ten opzichte van nu. CO2-belasting werd op dat moment nog berekend op basis van de vaak bekritiseerde NEDC-meetmethode (New European Driving Cycle). Die viel iets rooskleuriger uit dan de WLTP-meetmethode (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) die per 1 juli 2020 werd ingevoerd. Die was aanzienlijk strenger, waardoor de uitstoot van auto’s op papier sterk is gestegen.

Prijs in 2017

In 2017 kwam de Volkswagen Up GTI op de markt voor een prijs van 19.840 euro. Een prima prijs voor een ontzettend leuke gooi-en-smijt-hatchback met 115 pk sterke 1.0 TSI driecilinder. Maar die prijs van minder dan 20.000 euro is al enige tijd niet meer. In januari 2020 was er al sprake van een prijs van 22.630 euro. Een toename van 2.790 euro ten opzichte van de prijsstelling in 2017.

Prijs in 2022

Wie de vanafprijs van de Volkswagen Up GTI nu bekijkt, merkt op dat je al bijna 24.000 euro moet betalen. Rijden kan nu voor 23.890 euro, all-in. Dat is gebaseerd op de prijs van 2017 een prijsstijging van een slordige 20,4 procent, oftewel 4.050 euro. De oorzaak? In ieder geval zorgt een op papier hogere CO2-uitstoot voor een hogere BPM-boete. Die BPM-boete is in Nederland alleen maar strenger geworden, waardoor vrijwel alle auto’s duurder zijn geworden.

Deze prijsontwikkeling geldt dus niet alleen voor de Up GTI, al blijft het natuurlijk wel jammer dat een hot hatchback die in 2017 best bereikbaar was, nu door met name regelgeving aanzienlijk duurder is geworden. Toch blijft de Up GTI ook voor 24 mille een ontzettend leuke hot hatch.

Een 207 pk sterke Polo GTI is tegenwoordig dik 14.000 euro duurder… Voor een Volkswagen Golf GTI betaal je tegenwoordig al 53.390 euro. 53 mille! Daar kun je dan weer wel twee Up GTI’s voor kopen. Een Golf R kruipt richting de 70.000 euro vanaf. De echt leuke auto’s worden in Nederland daardoor steeds minder interessant om nieuw te kopen.

Alternatief Up GTI

Is er dan nog een alternatief voor de Volkswagen Up GTI? Tweedehands natuurlijk ontzettend veel. Maar wij kijken even naar nieuwe auto’s. Ook dan is er een alternatief. Kijk eens naar een Suzuki Swift Sport mild-hybrid. Die is er vanaf 25.850 euro. Die heeft een 1,4-liter Boosterjet turbobenzinemotor met 129 pk aangevuld met een 14 pk sterke starter/generator. Haast net zo licht als de Up GTI en lekker veel fun voor ietsje meer geld.