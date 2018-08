Ferrari 456 (1992 – 2003) – occasion video & aankoopadvies

In 1992, drie jaar nadat het merk haar laatste vierzits twaalfcilinder 412 uit productie had genomen, kwam Ferrari met de 456 op de proppen.

In 1998 werd de 456 geüpdate tot 456M, die auto was de laatste Ferrari met klapkoplampen totdat in 2003 de productie gestaakt werd om ruimte te bieden aan de 612 Scaglietti. De 456 werd ontworpen door Pininfarina en geleverd als GT en GTA. De laatste variant was de 456 met automaat, een viertraps automaat om precies te zijn. De GT was voorzien van een handgeschakelde zesbak. De 5.5 liter V12 motor had een blokhoek van 65 graden en bestond eigenlijk uit twee aan elkaar geplakte Dino V6 motoren. In 2000 en 2001 werd het blok verkozen tot Engine of the Year in de klasse boven 4.0 liter. Het blok was zowel voor als na de facelift goed voor 442 pk, had een topsnelheid van 302 kilometer per uur en gebruikte 5,2 seconden om de 100 aan te tikken, mits voorzien van een handbak. De automaat was 0,3 seconden langzamer.

In totaal werden er een kleine 3300 stuks van 456 geproduceerd door Ferrari. De meest speciale is waarschijnlijk de Bicolore Scaglietti, waarvan er slechts dertig werden gebouwd. Ongeveer één derde van alle 456’s werd met een automaat verkocht.

Aanbod op Autotrack

Op Autotrack.nl staan op dit moment zes 456’s te koop. Prijzen variëren van €65.000 tot €85.000 momenteel.

Pluspunten

Voor een Ferrari relatief betaalbaar

V12 (die bovendien behoorlijk betrouwbaar is)

Waarschijnlijk één van de meest stijlvolle Ferrari’s ooit

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De V12 is een betrouwbare krachtbron, met weinig problemen. Uiteraard heeft een huzarenstukje als deze V12 wel zijn onderhoud nodig dus check de boekjes / rekeningen grondig. Maak ook niet de denkfout om aan te nemen dat het dan wel mee zal vallen met onderhoud: Ferrari’s kunnen je helemaal leegzuigen en dealers en specialisten rekenen niet de laagste tarieven.

Ook prettig: in tegenstelling tot bij veel andere Ferrari’s hoeft bij de 456 het motorblok niet uit de auto om de distributie te vervangen. Check wel of deze elke vijf jaar of 50.000 kilometer vervangen is.

Check of de auto regelmatig een verse portie olie gehad heeft. Elke 10.000 kilometer of eens per jaar is daarbij aanbevolen.

Goed gebruikte exemplaren kunnen wat olie lekken bij de kleppendeksels.

De automaten zijn prijzig om te repareren. Bij bruuske schakelmomenten of trage reacties staat er waarschijnlijk een prijzige revisie te wachten.

De benzinepomp in de tank is bevestigd met rubber onderdelen die uit elkaar kunnen vallen en in de benzinepomp, benzineleidingen, brandstoffilters en injectoren terecht kunnen komen. Een potentieel prijzig geintje om alles weer te laten reinigen.

De bronzen klepgeleiders zijn gevoelig voor slijtage bij de vroege modeljaren. Ferrari biedt vervangende stalen geleiders aan maar die zijn duur. Denk aan bedragen met vijf getallen voor de komma.

De slangen van de koeling, met name onder het inlaattraject, waren van erbarmelijke kwaliteit en willen nog wel eens voor lekkages zorgen.

Onderstel

Als de auto niet heel strak voelt in bochten, moeten de dempers vervangen worden. Ferrari adviseert dit elke zes jaar te doen. Check ook op een brug de ophangingsrubbers op scheuren en schokdempers op lekkages.

De achteras heeft een self-levelling systeem dat duur kan zijn om te reviseren of vervangen. Check dus even goed of dit systeem zijn werk goed doet.

Exterieur

De klapkoplampen moeten soepel en tegelijk open gaan. Verder gaat er aan het exterieur niet veel stuk en roest is geen issue bij de grotendeels aluminium koets.

Bij sommige auto’s sluiten de ramen niet helemaal lekker. Afstellen is een tijdrovend en prijzig klusje, dus check dit even goed voor aanschaf.

Interieur

De middenconsole gaat soms bobbelen en de afwerking laat soms los.

Elektrisch

Check goed de werking van alle elektronische systemen. Met name de elektrische ramen willen nog wel eens problemen geven.

Bekijk hier het aanbod van de Ferrari 456 op AutoTrack.