Dyson is serieus bezig en maakt nieuw test-circuit

Dit bedrijf is zoveel meer dan enkel het fabriceren van slimmere stofzuigers.

Vorig jaar werd bekend dat James Dyson auto’s wilde gaan maken. Niet heel vreemd dat hier wat lacherig op werd gereageerd. Een merk dat bekend staat om stofzuigers gaat opeens auto’s produceren. Het klonk in eerste instantie als een hele slechte 1 april grap.

Dyson is echter zeer serieus en dat wordt wel duidelijk als we de Hullavington Technology Campus zien. Dit is het testcircuit van Dyson om toekomstige elektrische auto’s te testen. Het lap grond waar Dyson dit testcentrum heeft gerealiseerd is een voormalig RAF vliegveld. In 1938 werd dit vliegveld geopend. Het vliegveld werd gedurende de Tweede Wereldoorlog als vliegschool gebruikt voor de Britse luchtmacht. Er kunnen 1.000 vliegtuigen gestald worden.

Het project van Dyson is van grote omvang. Het Britse technologiebedrijf pompt bijna drie miljard dollar in de plannen. 400 medewerkers van Dyson gaan op deze nieuwe testfaciliteit aan de slag en over drie jaar moet de eerste elektrische auto klaar zijn. Dyson heeft al reeds twee hangars gerenoveerd. Het bedrijf kocht eerder Sakti3 op, een firma gespecialiseerd in solid-state batterijtechnologie. Daarnaast wil het merk 1 miljard dollar investeren in een eigen batterijenfabriek voor elektrische auto’s.

Er staan nog de nodige veranderingen op de agenda voor het voormalige vliegveld. Zo moet er onder meer een recht stuk komen met een lengte van zo’n 16 kilometer. Bekijk de video hieronder om een impressie te krijgen.