Audi A4 Avant met booskijkers is de basis van je Happy Meal

Eetsmakelijk!

McFlurry’s smelten in de handen van jongedames bij het zien van deze Audi A4 Avant op 20-inch OXIGIN MP1 wielen. De auto is met recht een projectauto van formaat. De Audi staat op Bilstein Performance Airride, wat in sommige kringen een geweldig aanzien geeft bij het parkeren van de auto. Dankzij het liftsysteem kan de auto met een drup op de knop weer een niveautje omhoog, waardoor drempels geen problemen vormen.

De A4 Avant heeft verder een nieuwe voorbumper, diffuser, spoiler en een nieuw ingerichte kofferbak ruimte. Het praktische van een Avant is door de aanwezigheid van de Airride teniet gedaan, maar dat mag de pret niet drukken. Met een auto met zo’n uitgesproken uiterlijk verwacht je toch wel de 3.0 TFSI onder de kap. Helaas treffen we daar de 1.8-liter TFSI aan. Het motorblok is wel enigszins gekieteld naar 190 pk, dankzij een APR carbon air intake en een Bastuck Duplex uitlaatsysteem. De aanwezige booskijkers waren goed voor nog eens 10 pk.

WRAPCARSTYLES (met hoofdletters) was verantwoordelijk voor de, je verwacht het niet, wrap op deze A4 Avant. Toegegeven, het resultaat ziet er wel tof uit. Rood, met zwart en wit is een te pruimen combinatie en met de manier waarop de kleuren gecombineerd worden had de A4 zonder de OXIGIN velgen en Airride al een attractie geweest om naar te kijken.