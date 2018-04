Ferrari 458 en BMW M3 het haasje na straatrace

Ze staan altijd op de loer.

De verleiding is erg groot om het gas open te trekken als je een andere automobilist in een sportieve auto tegenkomt. ‘Even kijken of ‘ie wil spelen’, misschien herken je het gevoel. Op een lege snelweg kan er weinig misgaan zou je immers denken.

Tenzij de politie ook aanwezig is. Dat was het geval bij deze race tussen een BMW M3 en een Ferrari 458. De snelheden liepen op tot zo’n 230 km/u. Bij deze snelheden kun je niet meer spreken van een onschuldige sprint. Zowel de M3 als de 458 waren de sigaar en moesten voorkomen in de rechtbank.

De race vond in september plaats en onlangs was de rechtszaak. De 458-rijder moest zijn rijbewijs voor drie maanden inleveren. Daarnaast kreeg hij een boete van 1.104 pond aan zijn broek. Omgerekend zo’n 1.286 euro.

In het geval van de M3 lag de zaak anders. De auto was via een bedrijf geregistreerd en daardoor was het moeilijk te achterhalen wie de bestuurder was. De politie besloot daarom de boete naar het geregistreerde bedrijf te sturen. In dit geval ging het om een bedrag van 1.185 pond, zo’n 1.359 euro. De eigenaar van het bedrijf moest zijn rijbewijs voor 12 maanden inleveren.

Een harde actie van de Britse rechter, zeker gezien het feit dat het niet zeker was of hij achter het stuur zat. Aan de andere kant kon de eigenaar in september niet zeggen wie de M3 op dat moment bestuurde, wat ongetwijfeld argwaan wekte bij de politie. Bovendien had de eigenaar van het bedrijf z’n rijbewijs nog maar 10 dagen terug naar aanleiding van een eerder incident. Bij het vorige incident werd de man gepakt voor rijden onder invloed en moest hij zijn rijbewijs twee jaar inleveren. In Engeland gaan ze niet mild om met dit soort vergrijpen. (via BBC)

Fotocredit: Road Safety Support