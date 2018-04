Caravanrace terug in NL: met dank aan Verstappen en Ricciardo

Waar Red Bull Racing niet goed voor is.

Red Bull is meer dan een energiedrankje alleen. De bedenkers van het mierzoete goedje zijn bij veel sporten prominent aanwezig, waaronder in de Formule 1. Niet elk weekend boeken ze even goede resultaten, al lag dat afgelopen weekend anders. Ondanks dat ze nog steeds qua snelheid achterlopen op bijvoorbeeld Mercedes, kun je RB Racing niet verwijten dat het aan humor ontbreekt. Zo blijkt vandaag maar weer.

Max Verstappen heeft, zoals iedereen intussen wel weet, een eigen programma op Circuit Zandvoort. Ook dit jaar zal half Zandvoort vaststaan (of niet) door de files, vanwege de Jumbo Racedagen op 20 en 21 mei. Echter wordt deze editie ook Ricciardo naar de kustplaats gehaald. Nieuw in het programma is de Red Bull caravanrace, waarin de Australiër samen met Max als jurylid speelt. Hiermee doet Red Bull oude tijden herleven, maar wordt het in een nieuw jasje gestoken. Geniaal!

Om deel te mogen nemen, moet je een aantal zaken op orde hebben. Zo verwacht de organisatie dat je 3 jaar een rijbewijs op zak hebt en een video uploadt naar YouTube of Vimeo. Een paar Red Bulletjes van tevoren is aan te raden, aangezien je met een slappe lach op film moet staan. In totaal strijden 14 caravancoureurs om de overwinning.

Ben je gekozen? Dan krijg je een caravan die, op z’n zachtst gezegd, z’n beste tijd heeft gehad. Vervolgens krijg je spuitbussen en verf om je caravan verder te vergallen. Vanaf welke positie je uiteindelijk start, is geheel aan Daniel en Max. Zij reden eerder zelf al een caravanrace, maar dan met twee Aston Martins.

UPDATE: voor de jongeren onder ons, zo ging dat vroeger: