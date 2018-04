Breng de Bentley Continental GT naar je woonkamer

Het is in elk geval voordeliger dan een nieuwe Conti GT.

De lifestyle toko dat gebukt gaat onder de naam Bentley Home heeft weer iets nieuws. Op de Salone Internazionale del Mobile in Milaan heeft het merk nieuwe Buxton producten getoond. Het meubilair heeft invloeden van de Bentley Continental GT, je verzint het niet.

Het spul is ontworpen door architect Carlo Colombo. Het meubilair is onder meer gemaakt van silk, leder en larikshout. Normaal gesproken praat Bentley niet over prijzen, maar met Bentley Home kregen we keurig een prijzenlijst onder onze neus geschoven. De grijze bank met een donkere afwerking kost bijvoorbeeld 19.030 euro. De grote sofa mét zes kussens kost 6.410 euro en die kekke koffietafel scoor je voor 5.300 euro. De poef mag mee voor 2.190 euro. Dan zijn er nog een aantal stoelen. De zitstoel kost 8.690 euro en het stoeltje met de vier poten kost 6.180 euro.

Al deze bedragen zijn exclusief BTW, dus het uiteindelijke bedrag zal nog een stuk hoger uitvallen.