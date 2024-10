Ferrari 812 Superfast crasht hard in Oldenzaal

Ai, dat wordt flink oplappen voor deze Ferrari 812 Superfast die hard crashte in Oldenzaal.

Ferrari blijft maar doorploeteren met flinke vermogensaantallen op hun V12-modellen. De 12Cilindri is met 830 pk weer 30 pk sterker dan de voorganger, de 812 Superfast. En dat terwijl van de F12berlinetta met 730 pk al werd gezegd dat zo veel geweld op de achterwielen een beste uitdaging is. Kijk, de wetten van de natuurkunde tonen aan dat zo veel geweld enkel naar de achterwielen sturen een kamikazemissie is. Maar Ferrari temt die natuurkundige wetten middels een geavanceerd computersysteem dat weet wanneer dit geweld gebalanceerd moet worden.

Ferrari 812 Superfast crash

Helaas is geen computer sterk genoeg om 800 pk over de achterwielen volledig in bedwang te houden: bij normaal gebruik is een fluwelen voetje aan te raden. We moeten altijd voorzichtig zijn met claimen dat het fluwelen voetje niet is gebruikt bij deze rode 812, maar dat het mis ging is een ding dat zeker is.

De rode Ferrari 812 Superfast met een cataloguswaarde van ruim 445.000 euro crashte namelijk hard op de rondweg van Oldenzaal. Volgens de politie raakte de Ferrari aan de ene kant van de weg een lantaarnpaal en schoot vervolgens aan de andere kant tegen de vangrail aan. Het resultaat is dat de hele rechter zijkant aan diggelen ligt. Dit soort auto’s zijn niet snel total loss, maar het zal bij deze 812 niet veel schelen als je ook ziet dat de airbags geklapt zijn. Dat laatste betekent overigens wel dat de inzittende, voor zover bekend enkel een bestuurder, ongedeerd is gebleven.

Foto’s via Fotomoment.