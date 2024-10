Jaguar Land Rover aangeklaagd om frustrerend probleem

Er is een nadeel met de Land Rover Defender wat eigenaren tot waanzin drijft, en die klagen de firma nu aan.

De Land Rover Defender mag dan een revolutie zijn qua design, als het gaat om de grote lijnen is hij juist erg trouw aan zijn origineel. Een hele hoekige basis met de proporties van zijn voorganger. Dat betekent ook een nogal rechtop staande voorruit. Voor het retro-design uitermate geschikt, maar in de echte wereld nog wel een probleem.

Voorruit Land Rover Defender barst enorm snel

Er blijkt namelijk heel snel een ster of zelfs barst in je voorruit te zitten bij normaal gebruik van een Land Rover Defender. Daar hebben auto’s van dit kaliber vaker last van. De meeste steentjes op de voorruit van een reguliere lage auto ketsen af omdat de hoek niet zo scherp is, maar bij de Defender heb je al vrij snel een steentje dat het glas op een rechte hoek zo kan penetreren. Een gebarsten voorruit betekent een nieuwe voorruit moeten installeren en met de sensoren en dergelijken van tegenwoordig is dat wel even een klusje. Maar ja, dan heb je een nieuwe voorruit en dan kan het feest weer beginnen.

Rechtszaak

Nou gaan we niet doen alsof een rechtszaak die aangespannen wordt door een Amerikaan jegens een autobouwer, in dit geval Jaguar Land Rover, een unicum is, maar dit keer begrijpen we de klacht op zich wel. Eén persoon (de rechtszaak is aangespannen door meerdere) had een nieuwe voorruit nodig in 2022 en toen lag de hele bevoorrading van JLR op zijn gat, waardoor de man een maand moest wachten voordat de nieuwe ruit er überhaupt was. Er gaat een theorie dat Defender-onderdelen toen ter tijd zo schaars waren dat er prioriteit werd gegeven aan ze monteren op nieuwe modellen over reeds rondrijdende modellen, omdat anders orders gecanceld zouden worden. Maar goed, de ruit was er dus wel na een maand om vervolgens na een jaar wéér vervangen te moeten worden. En nog geen 9 maanden later was het weer raak.

De andere aanklager rijdt nu vier jaar met zijn Land Rover Defender, en heeft in die tijd vier(!) nieuwe voorruiten gehad (hij zit nu op zijn vijfde). Nog niet eens een heel jaar doen met een voorruit. Jaguar Land Rover zou op de hoogte zijn, maar wilde de ruiten niet vervangen onder garantie. Volgens beide aanklagers kan zo’n barst nog gevaarlijk zijn ook, denk aan belemmering van het zicht en rondvliegend glas. Al zijn dat wel typische zinnetjes om een jury empathisch besef aan te praten.

Normaliter zouden we nu het feit dat de Amerikanen 10 miljoen euro eisen van Jaguar Land Rover ridiculiseren, maar eigenlijk is de eis best redelijk gehouden. ‘Compensatie voor de schade’ (waarbij we dan wel hopen dat de kosten van een nieuwe voorruit bedoeld wordt) en alle kosten om de rechtszaak aan te spannen. Lijkt ons de moeite waard.