Ferrari 812 van achter geraakt in Waddinxveen

Oei, da’s een dure. Een kop-staartbotsing in Waddinxveen tussen drie auto’s had een Ferrari 812 als één van de betrokkenen.

Je hoort vaker dat een Ferrari 812 Superfast (en zijn voorganger F12 Berlinetta) betrokken raken bij ongelukken. 730 tot 800 pk op de achterwielen is nou eenmaal lastig. Je moet een ietwat fluwelen rechtervoet hebben, of je staat zo achterstevoren. Of erger.

Ferrari 812 ongeluk

We mogen wel voorzichtig concluderen dat het ongeluk van vandaag niet de schuld van de Ferrari 812 in kwestie is. In Waddinxveen gebeurde namelijk een kop-staartbotsing met drie auto’s, waarvan de voorste de 812 is. De officiële oorzaak wordt nog onderzocht, maar we mogen er voorzichtig vanuit gaan dat de 812 niet achteruit tegen een Mazda CX-3 aangereden is.

Feit is wel dat er aan alle drie de auto’s flinke schade zit. De Mazda uiteraard omdat deze in een sandwich zat, de Clio omdat deze er achterop is gereden en de Ferrari omdat eigenlijk elke schade aan een Ferrari gauw in de papieren loopt. Het belangrijkste is dat niemand serieus gewond is geraakt, de schade is enkel materieel. Eén persoon werd gecontroleerd in de ambulance, maar is niet meegenomen.

Een lullig ongelukje, laten we maar hopen dat elke partij financieel herstelt van het raken van een peperdure Ferrari 812. Dan moet het vast allemaal goed komen.

Foto-credit: AS Media