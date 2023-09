Ferrari 812 Novitec N-Largo S heeft een heerlijk achterwerk

Het gaat niet over een prinses dus je mag het gewoon zeggen: dit is een lekker kontje.

Een Ferrari tunen is natuurlijk je reinste heiligschennis, maar als het dan toch moet kun je het beste langs Novitec gaan. Zij kunnen namelijk een auto dikker maken zonder meteen het hele design om zeep te helpen. Dat is een gave waar niet alle tuners over beschikken.

Novitec N-Largo S

De laatste creatie van Novitec is – zoals je ziet – een Ferrari 812. Je vraagt je natuurlijk af: hadden ze die niet al veel eerder onder handen genomen? Jazeker, er was al de 812 Novitec N-Largo, met een brute bodykit. Daarnaast hadden ze ook een iets subtieler pakketje.

De auto die ze nu presenteren is de Novitec N-Largo S. Dit zou dus de overtreffende trap moeten zijn. Bij de Ferrari F12berlinetta hadden ze namelijk ook een brute N-Largo en een nóg brutere N-Largo S.

Zonder spoiler

Wat schetst echter onze verbazing? Deze N-Largo S is juist minder opvallend dan de N-Largo. De auto heeft namelijk vrijwel dezelfde bodykit als die van de 812 N-Largo, maar dan zonder de spoiler. Wat overigens wel een verbetering is, want een dikke kont zonder spoiler is gewoon heel lekker. Fijnproevers verkiezen daarom ook altijd de GT3 Touring boven de GT3.

Brede heupen

Het achterwerk van de Novitec 812 N-Largo S is overigens 14 centimeter breder dan dat van een standaard 812, die al aardig brede heupen had. De totale breedte van de auto komt daarmee uit op 2,11 meter. Je moet dus waarschijnlijk ook meteen je garage verbouwen.

Velgen

Zijn er nog meer verschillen tussen de N-Largo en de N-Largo S, behalve dat de spoiler ontbreekt? We moesten even goed zoeken, maar de sideskirts zijn ook opnieuw ontworpen. Daardoor is het lijnenspel op de zijkant wat vloeiender. Oh ja, en er zijn nieuwe velgen (21 inch voor, 22 inch achter), zoals gewoonlijk gefabriceerd door Vossen.

840 pk

De meerwaarde ten opzichte van de 812 N-Largo zonder S is dus minimaal, maar wat geeft het? Dit is gewoon een ontzettend bruut apparaat om te zien. Als bonus krijg je ook nog 40 pk en 33 Nm extra, waardoor je nu op een totaal van 840 pk en 751 Nm zit. Daarmee zit je in een luttele 2,8 seconden op 100 km/u en kun je een top halen van 345 km/u.

Hemelse combinatie

Dat extra vermogen heb je totaal niet nodig in een 812, maar wat wel een hele leuke upgrade is: Novitec heeft een andere uitlaat gemonteerd. En als je het nog niet wist: een Ferrari V12 en een Novitec-uitlaat is een hemelse combinatie, die F1-wagens doet verbleken. Luister zelf maar in de onderstaande video.

Deze Ferrari 812 Novitec N-Largo S kun je zien als een uitzwaaimodel, want de 812 Superfast is al een tijdje niet meer te bestellen. Dat geldt helaas ook voor deze Novitec-versie. Er worden er maar drie van gemaakt en die zijn allemaal al uitverkocht. Gelukkig kun je nog wel bij Novitec terecht voor een uitlaat…