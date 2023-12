Lancia Ypsilon: bijzonder design, bekende basis

We weten steeds meer over de Lancia Ypsilon en het merk deelt wat teasers over het bijzondere design. De rest van de auto wordt minder uniek.

Lancia heeft autofanaten eigenlijk in de houdgreep. In het nieuwe Stellantis is er ruimte voor een herboren versie van het Italiaanse merk en overal kan nieuws van gemaakt worden. Zo werd eerst het nieuwe logo onthuld, waarmee de plannen substantie kregen. Heet!

Toen kwam er voor het eerst een… object. Tsja, om deze aangeklede Apple Magic Mouse een auto te noemen gaat wat ver, maar Lancia gebruikte dit ding om een designrichting aan te geven. Nogmaals, heet!

Het kreeg pas de vorm van een auto bij de Lancia Pu+Ra Concept. Die eerst ruimschoots geteased werd. Driewerf heet!, want er zit wat Stratos in verwerkt.

Toen natuurlijk de Pu+Ra zelf. Een echte auto van Lancia! Heet!!! Tenminste, een concept die een toekomst schetst. Dit is allemaal retespannend, maar een productieauto duurt nog even.

Ypsilon

Het moment is eindelijk daar, ten minste, over een maand of twee. Nee, voordat we ein-de-lijk naar een nieuwe Lancia mogen kijken, moet er eerst een teaser de wereld in geslingerd worden.

Goed nieuws

Op zich goed nieuws. Het gaat namelijk om de nieuwe Lancia Ypsilon en dat is wellicht niet het soort auto waar je een sportauto mee kan etaleren. Toch vertonen de eerste teasers wat overeenkomsten met de Pu+Ra, zoals de ronde achterlichten op een Stratos-esque spoilergedeelte. Ook de snaarstrakke voorkant met de bijzondere LED-signatuur lijkt hiermee bevestigd rijp voor productie. Gaaf!

Basis

Dat terwijl de basis in theorie niks bijzonders wordt. De Lancia Ypsilon deelt, zoals de grootte doet vermoeden, zijn basis met bijvoorbeeld de Peugeot 208 en Opel Corsa. Een volledig elektrische versie is dan ook al bevestigd. Sterker nog: Lancia heeft al bevestigd dat er 1.906 exemplaren van de Lancia Ypsilon Cassina Edition worden gebouwd als een soort First Edition.

Lancia houdt het dus voor de zoveelste keer spannend. We zijn erg benieuwd wat het merk in petto heeft, want een renaissance van Lancia zou de petrolhead wel erg blij maken.