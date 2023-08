Deze Ferrari 812 Competizione is een rijdende schets

Ferrari is weer teruggegaan naar de tekentafel met deze 812 Competizione.

Art Cars zijn leuk, maar het nadeel is dat je ze meestal niet kunt kopen. Het zijn auto’s die ergens in een museum belanden. Ferrari heeft nu echter een ‘sketch car’ die je wel degelijk kunt kopen. Dat wil zeggen, er is één gelukkige die een torenhoog bedrag mag neertellen voor deze auto.

Op het eerste gezicht lijkt het een Ferrari die beklad is met wat willekeurige lijnen, maar het idee achter deze auto is wel degelijk heel leuk. Dit zijn namelijk de lijnen van de schets waarmee het design van deze auto begonnen is. In feite is het dus een driedimensionale schets.

De lijnen komen van de hand van niemand minder dan Flavio Manzoni. Ondanks het feit dat hij designbaas is bij Ferrari, is hij niet te beroerd om zelf de pen ter hand te nemen. En als je je afvraagt waarom deze sketch car niet wit is: bij Ferrari gebruiken ze ook vaak geel papier voor hun schetsen.

Het schetsidee is wat lastiger te vertalen naar het interieur, maar ook op de stoelen en de onderkant van het dashboard zijn getekende lijnen terug te zien. Ook het gele thema is doorgetrokken naar het interieur, dus het is zeker geen saaie boel in deze Ferrari.

Het gaat hier overigens om de 812 Competizione, de hardcore versie van de 812 en de opvolger van de F12tdf. Van deze auto worden in totaal 999 stuks gebouwd, plus 599 Aperta’s. Bij elkaar opgeteld zijn dat er nog aardig wat, maar met dit exemplaar ben je in ieder geval uniek.

Als je deze auto wil bemachtigen moet je nog wel even geduld hebben. Manzoni geeft aan dat de ‘sketch car’ deze herfst geveild zal worden tijdens het Ferrari Gala in New York. De opbrengst zal naar het goede doel gaan.

Aangezien normale exemplaren van de Ferrari 812 Competizione al te koop staan voor €1,4 miljoen of meer, zal deze sketch car aardig wat geld in het laatje brengen. Reken maar op een opbrengst van ruim boven de €2 miljoen. Minstens.