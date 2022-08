Ferrari bewijst: met geld koop je geen smaak

De vraag is of iemand het gaat aandurven zijn Ferrari SF90 met Special Equipment zo te bestellen.

Je eerste (of twintigste) supercar nieuwe configureren is leuk, maar het liefste ga je voor iets bijzonders. Vandaag de dag zijn er allerlei mogelijkheden als het gaat om personalisatie. Voorheen waren Bentley en Rolls-Royce dé luxemerken als het ging om het persoonlijk aankleden van je auto. Tegenwoordig kun je ook bij Ferrari of Lamborghini terecht.

Via de Special Equipment catalogus van Ferrari kun je shoppen voor een unieke samenstelling. Ferrari Kroymans in Hilversum deelt op sociale media een voorbeeld van wat zoal mogelijk is. We durven wel een gewaagde uitspraak te doen: smaak is niet te koop. Want wat is er mis gegaan met deze SF90?

Deze Ferrari SF90 Spider via de Special Equipment catalogus is uiterst smaakgevoelig. Je moet het maar durven. De Ferrari op de plaatjes heeft een combinatie van bruin met een mingroen interieur. Ik ga even een teiltje zoeken.

Nu is dit een greep uit de configurator. Deze auto staat niet daadwerkelijk in de Nederlandse showroom in deze configuratie.

Zou jij ook voor een knotsgekke specificatie gaan aan de hand van de Ferrari Special Equipment catalogus? Of is normaal al gek genoeg en sla je de excentrieke optielijst naar hartelust over? Laat het weten in de comments.