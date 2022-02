Bugatti Chiron met Ferrari SF90 aan opties

Dus wat heb je liever. Een ‘kale’ Bugatti Chiron en een Ferrari SF90. Of een Chiron met een SF90 aan opties.

De Bugatti Chiron is van zichzelf een imposante auto met een imposant prijskaartje. Maar de ene klant kan zomaar honderdduizenden euro’s meer of minder overgemaakt hebben naar Molsheim dan de ander. Het ligt er maar net aan hoe de auto is samengesteld. Want ja, zelfs op een peperdure Chiron pakt Bugatti een lekkere marge door opties aan te bieden.

Sterker nog, het zijn vaak de opties waar luxemerken de meeste marge op pakken. Bugatti is daar geen uitzondering op. Bij GTBoard kwamen ze een wel heel bizarre Chiron tegen en deelde een foto op Facebook. Het bizarre zit hem in de optielijst. Op deze Bugatti Chiron uit de Verenigde Staten is voor 476.450 dollar aan opties aangevinkt. Dat is omgerekend meer dan 420.000 euro. Daar koop je bijna een 1.000 pk sterke Ferrari SF90 voor. Mind you, in de basis kost deze Bugatti Chiron 3,8 miljoen dollar. Het totaalplaatje komt op 4,3 miljoen dollar voor het specifieke exemplaar.

Bugatti Chiron opties

Je gaat je dan afvragen waar al het geld voor opties in zit. Gelukkig geeft de optielijst dit haarfijn weer. De duurste optie is de exterieurkleur. Blue Royal Carbon in two-tone met Argent (zilver). Deze donkerblauwe tint oogt prachtig en van dichtbij is de carbon structuur van de auto erdoorheen te zien. Kost ook meer dan twee ton. Meer dan twee ton voor een kleurtje!

Er zijn nog een aantal opties die behoorlijk aantikken. Sky View bijvoorbeeld, voor 62.000 dollar. Met deze optie is je Chiron uitgerust met glazen panelen in het dak zodat je naar de sterren kunt kijken. Als de hemel helder genoeg is tenminste. Het is daarnaast een mooie upgrade voor lange mensen, want het vergroot tevens de hoofdruimte met enkele centimeters. Een andere dure optie is een zwart interieur trim van 56.000 dollar. Waar die prijs precies op gebaseerd is kan niet zo gezegd worden. Bugatti vroeg er dit bedrag voor en de eigenaar zei: ja prima joh!

Een foto van de buitenkant van de Bugatti Chiron met deze bizarre opties is er niet. Maar de studioplaatjes geven een idee van de specificatie van dit model.