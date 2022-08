BMW i3 eindigt als aap met gouden ring

Het doek is gevallen voor de eerste elektrische BMW, de i3 gaat uit met een gouden randje!

Na een relatief lange productieperiode van bijna tien jaar is het over en voorbij. De i3 rolt niet langer van de productieband bij BMW. Het afscheid van de elektrische auto ging niet onopgemerkt voorbij. De laatste exemplaren van de i3 hebben een bijzonder uiterlijk.

Gouden BMW i3

De laatste 18 stuks van de BMW i3 zijn uitgevoerd in de kleur Galvanic Gold met zwarte details. Alle 18 hebben autoverhuurbedrijf CarVia uit München als bestemming. Zo’n gouden BMW i3 rijden via het Duitse autoverhuurbedrijf kost je overigens 40 euro per dag.

In totaal bouwde BMW meer dan 250.000 exemplaren van de i3 in een tijdbestek van negen jaar. Het Duitse automerk verkocht de i3 wereldwijd in 74 landen.

i3 leeft voort..

Hoewel de naamgeving i3 hier in Europa aan een einde komt, leeft de naam voort aan de andere kant van de wereld. In China produceert men een elektrische variant op de BMW 3 Serie sedan onder de noemer i3.

Home Run Edition

Het is niet de enige speciale editie van de i3, zo aan het einde van zijn carrière. Eerder werd de BMW i3 Home Run Edition aangekondigd. Een zeer gelimiteerde uitvoering van de elektrische auto. Slechts 10 stuks werden ervan gemaakt. Je herkent een Home Run Edition aan zijn bijzondere kleur.

Vijf van deze edities werden gespoten in Frozen Dark Gray en de andere vijf in Frozen Red II. Kers op de appelmoes voor de Home Run Edition zijn de 20-inch wielen.