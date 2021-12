Ferrari crasht bij proefrit, blijft niets van over

Een Ferrari crasht tijdens een proefrit. Helemaal zonder kleerscheuren kwam deze er niet vanaf.

Het weer van afgelopen week schreeuwt om vierwielaandrijving en passende banden. Als je een beetje vermogen of koppel hebt, merk je dat de achterkant al een beetje begint te kwispelen. Althans, als je de tractiecontrole uitzet of het wel heel erg bont maakt.

Maar het feit blijft, soms is het moeilijk om de macht over het stuur te bewaren. Dat bleek ook gisteren, toen er een Ferrari crashte tijdens een proefrit. Dat gebeurde op de N216, vlakbij Nieuwpoort (vlakbij Schoonhoven).

Ferrari crasht bij proefrit

Wat er precies gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Een aspirant klant ging met de auto een blokje om. Een wijkagent meldt aan via Instagram dat de auto van de weg raakte. Vervolgens kwam de Ferrari in de berm terecht, daarna op een fietspad. Uiteindelijk crashte de Ferrari tegen een boom aan.

Naast de bestuurder was er ook een verkoper in de auto aanwezig. De bijrijder werd uit zijn benarde positie bevrijd door de brandweer. Er was ook een ambulance aanwezig, die de twee inzittenden naar het ziekenhuis brachten voor controle.

Toedracht

Wat er precies gebeurd is niet helemaal duidelijk. Wel dat de auto in kwestie helemaal total loss is. Het betreft trouwens een Ferrari California. Aan de uitlaten te zien het pre-facelift model dat geleverd is van 2008 tot 2014. Benieuwd hoe het postfacelift model rijdt? Check dan onderstaande video!

Imagecredits: Wijkagent Molenlanden West.

Met dank aan iedereen voor de vele tips!